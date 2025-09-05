25 C
Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 5, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaPescatore ottantenne cade nel Lago Azzurro a Sansepolcro: recuperato senza vita dai...

Pescatore ottantenne cade nel Lago Azzurro a Sansepolcro: recuperato senza vita dai Vigili del Fuoco

Intervento con elicottero Drago al Lago Azzurro, inutili i soccorsi per l’uomo di 80 anni

Redazione
By Redazione

-

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, intorno alle 16.15, nella frazione Gragnano di Sansepolcro. Giuseppe Tavernelli, 80 anni, ha perso la vita dopo essersi immerso nelle acque del Lago Azzurro per recuperare la propria canna da pesca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in compagnia di un amico, stava pescando quando una trota, rimasta agganciata all’amo, ha trascinato via con forza la canna. Determinato a riprenderla, Tavernelli si è spogliato, restando in slip, e si è tuffato nel lago. Pochi istanti dopo, lo sbalzo termico tra la temperatura corporea e quella gelida dell’acqua gli è stato fatale: dopo appena due bracciate, l’anziano ha perso i sensi ed è annegato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo, con il supporto dell’elicottero Drago, oltre al personale del 118 e ai Carabinieri della compagnia di Sansepolcro. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare.

Articoli correlati:

Incidente sulla SP258 Marecchiese a Sansepolcro: 85enne trasportata in ospedale in codice 2 Donna scivola in un dirupo a Sansepolcro: soccorsa dai Vigili del Fuoco con elicottero Grave incidente a Foiano della Chiana: motociclista 42enne trasportato a Siena con l’elisoccorso Tragedia nella Grotta dei Cinque Laghi: speleologo muore a 47 anni durante un’escursione Vallate aretine nel mirino: la banda colpisce ancora, la gente esasperata. “Ci sentiamo abbandonati” Due incidenti stradali nella serata di ieri: feriti un 47enne e un 51enne Arezzo, due misure di prevenzione del Questore contro soggetti pericolosi: una donna allontanata dalla città per due anni 173° Anniversario della Polizia di Stato: una giornata di memoria, impegno e vicinanza ai cittadini

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Bibbiena, rubano superalcolici per 1.500 euro: arrestati due giovani
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024