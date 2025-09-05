Pescatore ottantenne cade nel Lago Azzurro a Sansepolcro: recuperato senza vita dai Vigili del Fuoco

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, intorno alle 16.15, nella frazione Gragnano di Sansepolcro. Giuseppe Tavernelli, 80 anni, ha perso la vita dopo essersi immerso nelle acque del Lago Azzurro per recuperare la propria canna da pesca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in compagnia di un amico, stava pescando quando una trota, rimasta agganciata all’amo, ha trascinato via con forza la canna. Determinato a riprenderla, Tavernelli si è spogliato, restando in slip, e si è tuffato nel lago. Pochi istanti dopo, lo sbalzo termico tra la temperatura corporea e quella gelida dell’acqua gli è stato fatale: dopo appena due bracciate, l’anziano ha perso i sensi ed è annegato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arezzo, con il supporto dell’elicottero Drago, oltre al personale del 118 e ai Carabinieri della compagnia di Sansepolcro. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare.