Cari lettori, bentornati all’appuntamento settimanale con l’oroscopo: quella nobile arte di dire banalità, ma con più enfasi di un venditore di aspirapolvere alle tre di notte.

Dal 1 al 7 settembre 2025, le stelle hanno parlato. In realtà hanno solo bruciato idrogeno, ma voi continuate a chiedermi cosa significhi per la vostra vita sentimentale. Prepariamoci dunque a un giro di segni zodiacali, tra destini scritti nell’universo e sfighe scritte dall’INPS.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Sei carico come una molla… purtroppo di materasso Ikea. Le tue iniziative questa settimana partiranno alla grande e finiranno come sempre: col tuo amico che “ti deve ancora ridare i soldi”.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti ostini a voler sicurezza economica, ma la tua banca ride ogni volta che controlli il saldo. L’amore c’è, peccato sia per il cibo.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Vorresti essere al centro dell’attenzione, ma al massimo finisci al centro commerciale. Ti senti doppio, ma ti sopportano la metà.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Settimana di grandi emozioni: rabbia, ansia, nervoso. L’universo ti consiglia di fare yoga, ma tu preferisci il karaoke con Albano. Peggio per chi ti ascolta.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ruggisci forte… ma con l’alito del caffè di macchinetta. La tua arroganza ti porterà lontano: probabilmente dall’altra parte del divano, da solo.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi tutto nei minimi dettagli, peccato che poi la vita faccia come le pare. In compenso sei bravissimo a piegare le mutande in verticale.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Cerchi l’equilibrio, ma trovi solo il tasso variabile del mutuo. L’amore potrebbe bussare alla tua porta: non aprire, è un testimone di Geova.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Passione alle stelle, ma anche le rate della macchina. Se non ti avveleni da solo, qualcuno lo farà per te.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi viaggiare, scoprire, conoscere. In pratica vuoi scappare dalla tua vita. Peccato che il conto in banca dica: “rimani a casa, va’”.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavori sodo, e gli altri si prendono i meriti. Ma tranquillo: presto avrai una promozione… come schiavo a tempo indeterminato.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee rivoluzionarie, peccato che siano già vecchie dal 2003. Provi a cambiare il mondo, ma ti manca il Wi-Fi.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sei sensibile, romantico e fragile. Tradotto: piangi anche davanti agli spot della pasta. Questa settimana finirai in mare di lacrime… o almeno in una vasca da bagno troppo piccola.

CONCLUSIONE:

Le stelle vi hanno consigliato, insultato e maledetto: fate tesoro di queste preziose indicazioni. Oppure buttatele nel cestino, che tanto lì finiscono anche le promesse dei politici e i buoni propositi di settembre.

In ogni caso, ricordate: il destino è scritto negli astri… ma la vostra vita resta scritta male, senza correttore automatico.