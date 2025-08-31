“Lancio d’Oro”: la nuova classifica fa già scintille

Altro che Giostra del Saracino, qui siamo al “Lancio d’Oro”!
Dalla sfida di Pontedera ha preso il via il concorso più stravagante della stagione calcistica: premiare i tre lanci più spettacolari realizzati dai giocatori amaranto nel campionato 2025/2026
La giuria popolare, armata di occhiali da sole e pop-corn, ha già iniziato a dare i voti come al Festival di Sanremo e la classifica provvisoria già scalda gli animi dei tifosi:
- Pattarello, 10 pieno in faccia a Tavernelli (che s’è ritrovato il pallone come bomboniera improvvisata).
- Venturi, 8,5 in stile missile terra-aria contro Varela.
- Guccione, 8 di eleganza e potenza, servito sia a Tavernelli che a Pattarello (così nessuno si offende).E i premi? Beh, mistero assoluto! Il primo è una sorpresa, il secondo pure, e il terzo… una confezione! Ma di cosa? Di prosciutto? Di biscotti? O magari di cerotti, visto il numero di “bersagli” colpiti?Insomma, ad Arezzo ci si scalda per la Giostra e ci si scatena col Lancio. Una cosa è certa: tra colpi di lancia e palloni volanti, la stagione promette di far ridere più che arrabbiare.