20.8 C
Comune di Arezzo
domenica, Agosto 31, 2025
type here...
HomeIn primo piano“Lancio d’Oro”: la nuova classifica fa già scintille

“Lancio d’Oro”: la nuova classifica fa già scintille

Nasce il “Lancio d’Oro”: tra voti da Festival, premi misteriosi e palloni volanti che sembrano boomerang.

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Altro che Giostra del Saracino, qui siamo al “Lancio d’Oro”!

Dalla sfida di Pontedera ha preso il via il concorso più stravagante della stagione calcistica: premiare i tre lanci più spettacolari realizzati dai giocatori amaranto nel campionato 2025/2026

La giuria popolare, armata di occhiali da sole e pop-corn, ha già iniziato a dare i voti come al Festival di Sanremo e la classifica provvisoria già scalda gli animi dei tifosi:

  • Pattarello, 10 pieno in faccia a Tavernelli (che s’è ritrovato il pallone come bomboniera improvvisata).
  • Venturi, 8,5 in stile missile terra-aria contro Varela.
  • Guccione, 8 di eleganza e potenza, servito sia a Tavernelli che a Pattarello (così nessuno si offende).E i premi? Beh, mistero assoluto! Il primo è una sorpresa, il secondo pure, e il terzo… una confezione! Ma di cosa? Di prosciutto? Di biscotti? O magari di cerotti, visto il numero di “bersagli” colpiti?Insomma, ad Arezzo ci si scalda per la Giostra e ci si scatena col Lancio. Una cosa è certa: tra colpi di lancia e palloni volanti, la stagione promette di far ridere più che arrabbiare.

Articoli correlati:

Il mammellone si fa bello: verniciatura per la nostra cupola sacra! Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Dopo il Bra ci aspetta il Forlì: un’altra battaglia amaranto! Sofia Napoli brilla ai Criteria Nazionali: sei medaglie per la Chimera Nuoto Arezzo e Arezzo Primavera: test positivo in vista della sfida con il Perugia Gabriele Mealli d’argento ai Criteria: la Chimera Nuoto chiude con sette medaglie L’Arezzo risorge e travolge un Perugia irriconoscibile: corsa playoff riaperta Due siluri di Tavernelli e Pattarello affondano un Perugia spento. Amaranto travolgenti, sembrano avere il turbo nei recuperi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Monte San Savino: scorci e curiosità dal Grande Mercato delle Pulci
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024