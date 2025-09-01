Incidente stradale: furgone abbatte recinzione e finisce contro un garage

I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23.30, in località Indicatore, nel Comune di Arezzo, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autofurgone.

Il mezzo, uscito di strada per cause in corso di accertamento, ha abbattuto il muretto di recinzione di un’abitazione privata, terminando la sua corsa contro la parte esterna di un garage. Nell’impatto sono rimasti danneggiati anche un gazebo in legno e alcuni arredi da esterno.

Gli occupanti del veicolo, usciti autonomamente dal mezzo, sono stati presi in carico dal personale del 118 giunto sul posto per le prime cure. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di legge.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per la messa in sicurezza dell’area e del furgone, a causa della perdita di liquidi e del fumo proveniente dal vano motore.