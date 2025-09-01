16.9 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 1, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente stradale: furgone abbatte recinzione e finisce contro un garage

Incidente stradale: furgone abbatte recinzione e finisce contro un garage

Paura nella notte in località Indicatore: furgone distrugge una recinzione e finisce contro un garage, soccorsi gli occupanti e area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Redazione
By Redazione

-

I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23.30, in località Indicatore, nel Comune di Arezzo, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autofurgone.

Il mezzo, uscito di strada per cause in corso di accertamento, ha abbattuto il muretto di recinzione di un’abitazione privata, terminando la sua corsa contro la parte esterna di un garage. Nell’impatto sono rimasti danneggiati anche un gazebo in legno e alcuni arredi da esterno.

Gli occupanti del veicolo, usciti autonomamente dal mezzo, sono stati presi in carico dal personale del 118 giunto sul posto per le prime cure. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di legge.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per la messa in sicurezza dell’area e del furgone, a causa della perdita di liquidi e del fumo proveniente dal vano motore.

Articoli correlati:

Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Scontro tra auto e moto in via Calamandrei: due feriti trasportati al San Donato Fulmine ad Arezzo: meteorologo sfiorato mentre cerca il gatto durante il temporale Grave incidente sulla SR69 a Pratantico: uomo di 42 anni trasportato in elisoccorso alle Scotte

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 1 al 7 settembre 2025
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024