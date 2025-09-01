Due incidenti nella serata di ieri nell’aretino: ferita una minore e un pedone 57enne

Serata di emergenze sulle strade della provincia. Il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato due volte nella giornata di ieri per gravi incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il primo allarme è scattato alle ore 19:35 sulla SP22, nel comune di Monte San Savino, dove un’autovettura è rimasta coinvolta in un sinistro. Sul posto sono intervenute due ambulanze infermierizzate di Monte San Savino e la BLSD di Lucignano. Una minore, rimasta ferita, è stata trasferita in codice 2 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Poco dopo, alle 20:41, il 118 è stato nuovamente attivato per un pedone investito in località Policiano, nel comune di Arezzo. Un uomo di 57 anni, soccorso sul posto dall’automedica di Arezzo e dalla BLSD della Misericordia, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2.

In entrambi i casi le condizioni delle persone coinvolte hanno richiesto cure immediate, ma non risulterebbero in pericolo di vita.