Comune di Arezzo
domenica, Agosto 31, 2025
HomeIn primo pianoArezzo, città della musica… stonata sulle targhe!

Arezzo, città della musica… stonata sulle targhe!

Il professore bacchetta la “Città della Musica”: targhe stradali stonate e figuracce in do maggiore

Gino Perticai
Gino Perticai

-

Arezzo è tutta un fermento per la Giostra del Saracino: tamburi che ribollono, chiarine che squillano, quartieristi che si scaldano peggio delle pentole a pressione… e intanto spunta l’ennesima chicca da manuale del come ti sbaglio la cultura.

Sul Corriere di Arezzo è uscito un pezzo sulla Lancia d’Oro dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina. Tutto bello, tutto giusto, applausi. Ma ecco che il Prof. Claudio Santori, uno che le note musicali le conosce come le tasche del suo panciotto, s’è sentito in dovere di mettere i puntini sulle “i” — e, visto il caso, pure sulle “G”.

Il professore s’è complimentato con l’articolista, sì, ma ha subito tirato fuori l’archibugio: “Oh belli, si chiamava Giovanni! Pierluigi era il cognome. E non contenti, in città abbiamo pure una via con la targa sbagliata! E per restare in tema, c’è anche via Cesti dedicata a Marc’Antonio, che non è mai esistito: era Antonio, punto e basta!”.

Ora, per una città che si pavoneggia col titolo di Città della Musica, ci si aspetterebbe almeno che le note giuste siano scritte sul pentagramma… pardon, sulle targhe stradali. E invece, eccoci qui: Arezzo che fa la figura del “trombone scordato”.

Che dire? Se la Lancia d’Oro rappresenta la gloria, le nostre targhe rappresentano la “sòla”. Magari, tra una giostra e l’altra, qualcuno potrebbe anche raddrizzare la musica. Perché per ora, più che città della musica, sembriamo la città del karaoke ubriaco.

Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
