21.2 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 30, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaFulmine ad Arezzo: meteorologo sfiorato mentre cerca il gatto durante il temporale

Fulmine ad Arezzo: meteorologo sfiorato mentre cerca il gatto durante il temporale

Attimi di terrore ad Arezzo: il meteorologo amatoriale si salva per miracolo dopo l’impatto con un fulmine mentre cercava il suo gatto

Redazione
By Redazione

-

Momenti di grande paura ad Arezzo durante un violento temporale. Lorenzo Sestini, meteorologo amatoriale e volto noto del collettivo ArezzoMeteo, è stato sfiorato da un fulmine mentre si era avventurato all’aperto per cercare il suo gatto.

L’episodio è avvenuto in giardino: Sestini, con l’ombrello in mano, è uscito proprio mentre una scarica elettrica si abbatteva a pochi metri di distanza, colpendo un olivo e un palo di ferro. Le immagini riprese da una telecamera mostrano la difficoltà dell’uomo a liberarsi dell’ombrello, rimasto sotto l’effetto dell’energia sprigionata.

“Ho commesso un errore — ha ammesso Sestini — mi sono lasciato prendere dall’ansia per il mio animale. Esporsi all’aperto in quelle condizioni è estremamente pericoloso. È stata una lezione”.

Fortunatamente, l’uomo se l’è cavata con un forte spavento e conseguenze lievi. Il gatto, dopo l’agitazione, è stato ritrovato illeso.

Articoli correlati:

Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato Arezzo, due misure di prevenzione del Questore contro soggetti pericolosi: una donna allontanata dalla città per due anni Emma di 9 anni salva la nonna con il 112: il secondo caso in un mese grazie al progetto “Asso” Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Terremoto di magnitudo 3.2 avvertito anche in provincia di Arezzo: epicentro tra Marche e Toscana Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
148ª Giostra del Saracino: la Lancia d’Oro si svela in foto
Articolo successivo
Arezzo, cercava il gatto ma becca il fulmine: meteorologo testato “sul campo”!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024