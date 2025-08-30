Fulmine ad Arezzo: meteorologo sfiorato mentre cerca il gatto durante il temporale

Momenti di grande paura ad Arezzo durante un violento temporale. Lorenzo Sestini, meteorologo amatoriale e volto noto del collettivo ArezzoMeteo, è stato sfiorato da un fulmine mentre si era avventurato all’aperto per cercare il suo gatto.

L’episodio è avvenuto in giardino: Sestini, con l’ombrello in mano, è uscito proprio mentre una scarica elettrica si abbatteva a pochi metri di distanza, colpendo un olivo e un palo di ferro. Le immagini riprese da una telecamera mostrano la difficoltà dell’uomo a liberarsi dell’ombrello, rimasto sotto l’effetto dell’energia sprigionata.

“Ho commesso un errore — ha ammesso Sestini — mi sono lasciato prendere dall’ansia per il mio animale. Esporsi all’aperto in quelle condizioni è estremamente pericoloso. È stata una lezione”.

Fortunatamente, l’uomo se l’è cavata con un forte spavento e conseguenze lievi. Il gatto, dopo l’agitazione, è stato ritrovato illeso.