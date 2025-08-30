18.1 C
Burlando di Genova 4 – Arezzo 3 a 0

Cronaca ironica e voti da tifoso tra colpi di classe, espulsioni e risate sul campo

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Si dice che a fine partita l’arbitro, dopo la doccia, guardandosi allo specchio, abbia tirato fuori un cartellino preso da un raptus frenetico… ma non sappiamo se giallo o rosso!

I voti a tutti 7, ma a Mawuli 7,5. Andiamo con ordine:

  • Venturi – Primo tempo inoperoso, poi un’apertura di piede da Guccione su Varela degna del nostro “Player”. Una parata plastica e un colpo di testa alla Gigli, uscite sicure. 7
  • Renzi – Inesauribile. 7
  • Gilli – In marcatura stretta non fa passare nessuno, con le buone o con le cattive. 7
  • Chiosa – Per la doppia ammonizione, la prima inesistente, richiesta con urlo da teatro. 7
  • Righetti – Deciso e senza sbavature. 7
  • Guccione – Che dire del direttore!? 7
  • Chierico – Prima svirgola di rimbalzo, poi da fuori area lascia partire una rasoiata. Combatte finché resta in campo. 7
  • Pattarello – Serve un pallone al bacio per il gol di Tavernelli. 7
  • Cianci – Annullato un gol da fuoriclasse: il portiere da una parte, il pallone dall’altra. 7
  • Tavernelli – Di controbalzo infila con un destro imprendibile. 7
  • Gigli – Entrato dopo l’espulsione di Chiosa, di testa sono tutte le sue. 7
  • Iaccarino – Messo in campo come player avanzato a sostituire Guccione, quando Mawuli arretra a libero. 7
  • Perrotta – Jolly perfetto per difesa e attacco, mette anima e corpo. 7Ravasio – Combatte da par suo. 7
  • Varela – Quando ha campo, non lo prende più nessuno: chiude la partita. 7
  • C.B. (allenatore) – Legge bene la partita, facendo i cambi giusti al momento giusto. Le sue iniziali sono già un’aspirazione! 7
  • Mawuli – L’ho lasciato per ultimo: centrocampista di interdizione, poi regista basso, infine libero. Monumentale. 7,5
  • Dell’arbitro ho già detto.
  • Io – Voto 7: ho mangiato bene, sapevo che si vinceva e ho capito perché in Liguria ha vinto una lista del campo largo. Se i parenti sono così… povero PD!

    Credits foto: S.S. Arezzo

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
