Incidente stradale a Corsalone: donna di 50 anni trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.50, il 118 ASL TSE è stato attivato in località Corsalone a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e un autocarro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Misericordia di Subbiano con mezzo infermierizzato, la Misericordia di Castel San Niccolò, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 50 anni, che è stata presa in carico dai sanitari e successivamente trasportata in codice 2 all’ospedale di Bibbiena.

Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e alla gestione della viabilità.