Comune di Arezzo
sabato, Agosto 30, 2025
Anziano di 88 anni muore dopo un mese e mezzo dall’incidente stradale

Dopo un incidente a luglio, le condizioni dell’anziano si sono aggravate fino al tragico epilogo

È deceduto dopo oltre un mese e mezzo di sofferenza Giuseppe Polvani, 88 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 11 luglio a Manciano di Castiglion Fiorentino.

Quella mattina, l’uomo – ancora in possesso della patente di guida – si era scontrato con un’altra auto lungo la strada comunale che collega Manciano a Castroncello, nei pressi dell’ex zuccherificio. Trasportato d’urgenza con il codice giallo all’ospedale di Siena, era cosciente e le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione. Proprio per questo l’episodio non aveva avuto grande risonanza sulle cronache locali.

Col passare dei giorni, però, le complicazioni insorte durante il ricovero hanno aggravato il quadro clinico di Polvani. Dimesso dal policlinico senese e trasferito in una struttura della provincia per proseguire le cure, le sue condizioni si sono progressivamente deteriorate fino al decesso, avvenuto a distanza di circa 30 giorni dalle dimissioni.

La scomparsa di Giuseppe Polvani – nato nel 1937, ex dipendente di una multinazionale, pensionato, non sposato e senza figli – segna l’epilogo di una lunga agonia che ha colpito profondamente chi lo conosceva, lasciando un senso di tristezza nella comunità.

Articoli correlati:

