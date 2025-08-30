22 C
Comune di Arezzo
sabato, Agosto 30, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaNuovo caso di Dengue ad Arezzo: ordinata la disinfestazione intorno all’ospedale San...

Nuovo caso di Dengue ad Arezzo: ordinata la disinfestazione intorno all’ospedale San Donato

Disinfestazione straordinaria in programma tra il 30 e il 31 agosto nelle aree vicine all’ospedale San Donato e a via Polidori

Redazione
By Redazione

-

Un nuovo caso di virus Dengue è stato registrato ad Arezzo. A seguito della segnalazione, il sindaco Alessandro Ghinelli ha emesso un’ordinanza che dispone un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree circostanti l’ospedale San Donato e nei pressi dell’abitazione di via Polidori dove è stato individuato il caso.

L’operazione verrà effettuata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, dalle 23:30 alle 3:00, salvo rinvio alla notte successiva in caso di pioggia.

L’attività interesserà uno spazio di 200 metri attorno ai due punti individuati, comprendendo aree pubbliche, caditoie stradali, pozzetti, spazi verdi privati e pertinenze delle abitazioni. Gli operatori procederanno con trattamenti adulticidi e larvicidi e con ispezioni porta a porta per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali domestici.

L’ordinanza invita i residenti, gli amministratori condominiali, i commercianti e i gestori di attività produttive a collaborare permettendo l’accesso al personale addetto e seguendo le istruzioni ricevute.

Durante il trattamento è raccomandato restare in casa con porte e finestre ben chiuse, spegnere eventuali impianti di aerazione, mettere al riparo gli animali domestici e coprire cucce, giochi e suppellettili con teli di plastica. Si consiglia inoltre di raccogliere in anticipo frutta e verdura dagli orti o, in alternativa, di proteggere le colture.

Dopo la disinfestazione si raccomanda di attendere almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente esposte, lavandole accuratamente e sbucciandole prima del consumo. È bene, inoltre, pulire con guanti protettivi mobili e giochi rimasti all’aperto. In caso di contatto accidentale con i prodotti insetticidi, occorre lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone.

Articoli correlati:

Nuovo caso di Dengue ad Arezzo: scatta la disinfestazione attorno all’ospedale San Donato Nuovo caso di Dengue: disinfestazione attorno all’ospedale San Donato Arezzo, Estra finisce in Corte dei Conti: Aduc denuncia sprechi di denaro pubblico Anziano di 88 anni muore dopo un mese e mezzo dall’incidente stradale Due incidenti nella notte: auto ribaltata in A1 e uscita di strada a Marciano della Chiana Incidente notturno sulla SP9: trentaquattrenne grave a Careggi Tre arresti per furto nei supermercati: sequestrate oltre 100 bottiglie di alcolici Incidente stradale in via Tarlati: minore trasportato al San Donato

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Due incidenti nella notte: auto ribaltata in A1 e uscita di strada a Marciano della Chiana
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024