Nuovo caso di Dengue ad Arezzo: ordinata la disinfestazione intorno all’ospedale San Donato

Un nuovo caso di virus Dengue è stato registrato ad Arezzo. A seguito della segnalazione, il sindaco Alessandro Ghinelli ha emesso un’ordinanza che dispone un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree circostanti l’ospedale San Donato e nei pressi dell’abitazione di via Polidori dove è stato individuato il caso.

L’operazione verrà effettuata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, dalle 23:30 alle 3:00, salvo rinvio alla notte successiva in caso di pioggia.

L’attività interesserà uno spazio di 200 metri attorno ai due punti individuati, comprendendo aree pubbliche, caditoie stradali, pozzetti, spazi verdi privati e pertinenze delle abitazioni. Gli operatori procederanno con trattamenti adulticidi e larvicidi e con ispezioni porta a porta per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali domestici.

L’ordinanza invita i residenti, gli amministratori condominiali, i commercianti e i gestori di attività produttive a collaborare permettendo l’accesso al personale addetto e seguendo le istruzioni ricevute.

Durante il trattamento è raccomandato restare in casa con porte e finestre ben chiuse, spegnere eventuali impianti di aerazione, mettere al riparo gli animali domestici e coprire cucce, giochi e suppellettili con teli di plastica. Si consiglia inoltre di raccogliere in anticipo frutta e verdura dagli orti o, in alternativa, di proteggere le colture.

Dopo la disinfestazione si raccomanda di attendere almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente esposte, lavandole accuratamente e sbucciandole prima del consumo. È bene, inoltre, pulire con guanti protettivi mobili e giochi rimasti all’aperto. In caso di contatto accidentale con i prodotti insetticidi, occorre lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone.