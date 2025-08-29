25.1 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 29, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCamucia, Coop Edition: Barbara vs carrellaro: “il mio babbo non è il...

Camucia, Coop Edition: Barbara vs carrellaro: “il mio babbo non è il Bancomat di nessuno!”

Coop di Camucia, lite per un carrello
Barbara: “Era mio, avevo già la moneta.”
Lui: “E io avevo già fame.”
Barbara denuncia: “Ha messo due panini e un integratore nel carrello.”
La Coop: “Almeno qualcuno li compra.”

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Ieri mattina alla Coop di Camucia, ore 8:30.
Barbara entra col babbo per fare la spesa. Ma non sa che sta per partecipare alla nuova edizione di “Carrello Selvaggio”, il talent show non ufficiale dove il premio è: “Ti porto via la moneta e ci metto anche i panini”.

Secondo il racconto su Facebook, lo straniero molesto, categoria “carrellista abusivo livello Pro”, non si accontenta di spingere il carrello. No: direttamente ordina due panini e un integratore come se fosse al ristorante.
Barbara resiste: «Pago io e non pago anche per te!»
Lui insiste: «Pensava il babbo».
Il babbo è in bagno.

Alla fine Barbara vince la battaglia e restituisce il carrello, urlando:
“Riprenditi il tuo carrello e io mi riprendo il mio con la mia moneta!!!”
– Frase che entrerà nei manuali di diritto commerciale, accanto a “Compro oro” e “Due gusti a scelta”.

Il popolo di Facebook si divide

Gabry: “Sono dappertutto, come il prezzemolo. Ma almeno il prezzemolo non ti chiede un euro.”

Dany: “Che fastidio sono!” – (non specifica se i carrelli, gli stranieri o i commenti di Barbara).

Michela: “Ce li hanno mandati per invaderci!” – probabilmente tramite corriere Amazon Prime.

Nicola: “Condivido pienamente.” – ma non il carrello.

Debora: “Basterebbe smettere di dargli le monete.” – geniale! Soluzione al problema e all’inflazione in un colpo solo.

Luciano: “Razzisti ignoranti! Gli immigrati ci salvano il PIL.” – la Coop ringrazia, ma continua a vendere l’integratore a 4,50 €.

Paolo: “Protetti! Protetti da chi?!” – forse da una copertura assicurativa Kasko.

Mauro: “Io lo dissi anni fa: è tutto organizzato! Ho fatto i manifesti, e sono arrivati Carabinieri, Polizia e perfino i Vigili del Fuoco.” – Evidentemente il carrello era in fiamme.

La morale della favola

Alla Coop di Camucia non serve più il volantino delle offerte. Basta leggere i commenti sotto il post di Barbara:

  • c’è chi vuole “cintolate forti”,
  • chi sogna una task force anti-carrello,
  • e chi propone direttamente la rivoluzione con i carrelli come armi d’assalto.

    • Nel frattempo, il babbo di Barbara è ancora chiuso in bagno, ignaro che la sua moneta da 1 euro è diventata la scintilla della Terza Guerra Carrellista.

    Prossima puntata: Barbara al Conad, dove il problema non è il carrello… ma la cassiera che ti chiede la tessera fedeltà.

Articoli correlati:

Polifonico o Polifarlocco? Arezzo, via Montefalco: le due bici dell’abbandono eterno Arezzo, in via Monte Cervino il nuovo “Mercatino dell’usato” H24 Il cartello immortale: simbolo di inefficienza e surrealismo urbano Castiglion Fiorentino: uomo daltonico al parcheggio rosa? Arezzo, nuova disciplina olimpica: il lancio della bottiglia in gelateria! Arezzo, città giardino… incolto: la nuova frontiera della biodiversità a 70 cm d’erba

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Scuola Basket Arezzo: amaranto al via: sabato la prima amichevole con la Mens Sana
Articolo successivo
Il Concorso Polifonico di Arezzo risponde alle polemiche
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024