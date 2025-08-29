Camucia, Coop Edition: Barbara vs carrellaro: “il mio babbo non è il Bancomat di nessuno!”

Ieri mattina alla Coop di Camucia, ore 8:30.

Barbara entra col babbo per fare la spesa. Ma non sa che sta per partecipare alla nuova edizione di “Carrello Selvaggio”, il talent show non ufficiale dove il premio è: “Ti porto via la moneta e ci metto anche i panini”.

Secondo il racconto su Facebook, lo straniero molesto, categoria “carrellista abusivo livello Pro”, non si accontenta di spingere il carrello. No: direttamente ordina due panini e un integratore come se fosse al ristorante.

Barbara resiste: «Pago io e non pago anche per te!»

Lui insiste: «Pensava il babbo».

Il babbo è in bagno.

Alla fine Barbara vince la battaglia e restituisce il carrello, urlando:

“Riprenditi il tuo carrello e io mi riprendo il mio con la mia moneta!!!”

– Frase che entrerà nei manuali di diritto commerciale, accanto a “Compro oro” e “Due gusti a scelta”.

Il popolo di Facebook si divide

Gabry: “Sono dappertutto, come il prezzemolo. Ma almeno il prezzemolo non ti chiede un euro.”

Dany: “Che fastidio sono!” – (non specifica se i carrelli, gli stranieri o i commenti di Barbara).

Michela: “Ce li hanno mandati per invaderci!” – probabilmente tramite corriere Amazon Prime.

Nicola: “Condivido pienamente.” – ma non il carrello.

Debora: “Basterebbe smettere di dargli le monete.” – geniale! Soluzione al problema e all’inflazione in un colpo solo.

Luciano: “Razzisti ignoranti! Gli immigrati ci salvano il PIL.” – la Coop ringrazia, ma continua a vendere l’integratore a 4,50 €.

Paolo: “Protetti! Protetti da chi?!” – forse da una copertura assicurativa Kasko.

Mauro: “Io lo dissi anni fa: è tutto organizzato! Ho fatto i manifesti, e sono arrivati Carabinieri, Polizia e perfino i Vigili del Fuoco.” – Evidentemente il carrello era in fiamme.

La morale della favola

Alla Coop di Camucia non serve più il volantino delle offerte. Basta leggere i commenti sotto il post di Barbara: