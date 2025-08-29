Camucia, Coop Edition: Barbara vs carrellaro: “il mio babbo non è il Bancomat di nessuno!”

Ieri mattina alla Coop di Camucia, ore 8:30.
Barbara entra col babbo per fare la spesa. Ma non sa che sta per partecipare alla nuova edizione di “Carrello Selvaggio”, il talent show non ufficiale dove il premio è: “Ti porto via la moneta e ci metto anche i panini”.
Secondo il racconto su Facebook, lo straniero molesto, categoria “carrellista abusivo livello Pro”, non si accontenta di spingere il carrello. No: direttamente ordina due panini e un integratore come se fosse al ristorante.
Barbara resiste: «Pago io e non pago anche per te!»
Lui insiste: «Pensava il babbo».
Il babbo è in bagno.
Alla fine Barbara vince la battaglia e restituisce il carrello, urlando:
“Riprenditi il tuo carrello e io mi riprendo il mio con la mia moneta!!!”
– Frase che entrerà nei manuali di diritto commerciale, accanto a “Compro oro” e “Due gusti a scelta”.
Il popolo di Facebook si divide
Gabry: “Sono dappertutto, come il prezzemolo. Ma almeno il prezzemolo non ti chiede un euro.”
Dany: “Che fastidio sono!” – (non specifica se i carrelli, gli stranieri o i commenti di Barbara).
Michela: “Ce li hanno mandati per invaderci!” – probabilmente tramite corriere Amazon Prime.
Nicola: “Condivido pienamente.” – ma non il carrello.
Debora: “Basterebbe smettere di dargli le monete.” – geniale! Soluzione al problema e all’inflazione in un colpo solo.
Luciano: “Razzisti ignoranti! Gli immigrati ci salvano il PIL.” – la Coop ringrazia, ma continua a vendere l’integratore a 4,50 €.
Paolo: “Protetti! Protetti da chi?!” – forse da una copertura assicurativa Kasko.
Mauro: “Io lo dissi anni fa: è tutto organizzato! Ho fatto i manifesti, e sono arrivati Carabinieri, Polizia e perfino i Vigili del Fuoco.” – Evidentemente il carrello era in fiamme.
La morale della favola
Alla Coop di Camucia non serve più il volantino delle offerte. Basta leggere i commenti sotto il post di Barbara:
- c’è chi vuole “cintolate forti”,
- chi sogna una task force anti-carrello,
- e chi propone direttamente la rivoluzione con i carrelli come armi d’assalto.
Nel frattempo, il babbo di Barbara è ancora chiuso in bagno, ignaro che la sua moneta da 1 euro è diventata la scintilla della Terza Guerra Carrellista.
Prossima puntata: Barbara al Conad, dove il problema non è il carrello… ma la cassiera che ti chiede la tessera fedeltà.