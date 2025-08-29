Scuola Basket Arezzo: amaranto al via: sabato la prima amichevole con la Mens Sana

Alle 18 al Palasport Estra debutto stagionale a ingresso libero

La nuova stagione della Scuola Basket Arezzo inizia davanti al proprio pubblico. Sabato 30 agosto alle 18 il Palasport Estra farà da cornice al primo test amichevole degli amaranto, che sfideranno la storica rivale Mens Sana Siena in un anticipo di quello che sarà anche uno dei duelli più attesi del prossimo campionato.

Dopo due settimane di allenamenti serrati, la squadra di coach Fioravanti è pronta a misurarsi sul parquet. Sarà il primo banco di prova di un ciclo di cinque amichevoli che accompagneranno gli amaranto verso l’esordio ufficiale: partite utili per mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto per amalgamare il gruppo rinnovato con tanti volti nuovi.

L’attesa è tanta anche sugli spalti: i tifosi avranno l’occasione di vedere per la prima volta in azione i nuovi acquisti in maglia amaranto, contro una Mens Sana che si presenta con un roster rinforzato e ambizioni dichiarate di alta classifica.

Spettacolo assicurato, dunque, e con un dettaglio che rende l’appuntamento ancora più invitante: l’ingresso sarà gratuito.