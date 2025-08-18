Incidente tra auto e moto a Marciano della Chiana: tre feriti gravi, intervento dell’elisoccorso

Attivato il 118 ASL TSE per un grave incidente stradale avvenuto lungo la SP della Misericordia, nel comune di Marciano della Chiana, che ha visto coinvolti un’automobile e una moto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza di Foiano e le forze dell’ordine per i rilievi.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: un uomo di 45 anni e un minore, entrambi trasportati in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 2 al DEA dell’ospedale Le Scotte di Siena, e un uomo di 75 anni, anch’egli ricoverato in codice 3 alle Scotte.