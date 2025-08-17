29.3 C
Comune di Arezzo
domenica, Agosto 17, 2025
type here...
HomeFoto e VideoRicordo di Pippo Baudo

Ricordo di Pippo Baudo

Fotogallery di Felice Rogialli in memoria di Pippo Baudo, in Piazza San Francesco ad Arezzo a sostegno di Giuseppe Fanfani sindaco, 2006

Redazione
By Redazione

-

Nel 2006 Pippo Baudo fu protagonista di una serata speciale in Piazza San Francesco ad Arezzo, a sostegno della candidatura di Giuseppe Fanfani a sindaco. Oggi, dopo la sua scomparsa, lo ricordiamo con le immagini realizzate da Felice Rogialli, che raccontano l’energia e il calore di quell’incontro indimenticabile con il grande maestro della televisione italiana.

Articoli correlati:

L’Arezzo Celtic Festival negli scatti di Felice Rogialli: immagini di magia, tradizione e orgoglio celtico Fiera Antiquaria d’agosto: il racconto per immagini di Felice Rogialli Scatti d’onore: le immagini della prima giornata di prove della Giostra del Saracino Emozioni in piazza: la seconda giornata di prove della Giostra del Saracino Giostra: spettacolo e tradizione nella terza giornata di prove Giostra del Saracino, la Simulazione in immagini: i giostratori sfidano il Buratto Passaggi d’autore: la 1000 Miglia ad Arezzo vista da Felice Rogialli Luci d’epoca sotto il sole di luglio: la Fiera Antiquaria di Arezzo tra storia, stile e curiosità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Aggredisce la madre ricoverata in ospedale: 37enne arrestato a Cortona
Articolo successivo
La Valdichiana protagonista a Senigallia Città Gourmet 2025
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024