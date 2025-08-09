30.4 C
San Giovanni Valdarno: soccorritori della Misericordia minacciati con spranga e colpiti da pietre

Equipaggio di Castelfranco di Sopra aggredito da un uomo in stato di alterazione. Nessun ferito, danni all’ambulanza. Indagano i Carabinieri.

Momenti di tensione questa mattina a San Giovanni Valdarno, dove un equipaggio della Misericordia di Castelfranco di Sopra è stato aggredito da un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di alcol.

Secondo quanto ricostruito, l’individuo, dopo aver rifiutato il ricovero, ha minacciato i volontari con una spranga e ha scagliato alcune pietre contro l’ambulanza. Fortunatamente nessuno dei soccorritori è rimasto ferito: il personale è riuscito a mettersi prontamente in sicurezza, ma il mezzo ha riportato danni.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri di San Giovanni Valdarno per accertare le responsabilità.

“Chi aggredisce un soccorritore colpisce l’intera comunità – ha dichiarato Giovanni Grasso, presidente di OPI –. Serve tolleranza zero e più tutele per chi ogni giorno dedica la propria vita agli altri.”

La vicenda ha destato particolare sdegno poiché avvenuta nello stesso giorno in cui la comunità salutava Giulia e Gianni, due volontari morti in servizio. “Un gesto vile e inaccettabile – ha aggiunto Grasso – che non deve rimanere impunito.”

