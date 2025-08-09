Incidente sulla SS73 a Spoiano: due feriti, uno in elisoccorso a Siena

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:00, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 73, nei pressi dell’abitato di Spoiano, nel comune di Civitella in Val di Chiana.

L’allarme è partito dalla sala operativa del 112 alle 13:42 per un’auto uscita di strada con due persone a bordo. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a estrarre i feriti dall’abitacolo, affidandoli poi alle cure del personale del 118, intervenuto con due ambulanze.

A supporto delle operazioni è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato una donna di 41 anni in codice 3 al pronto soccorso de Le Scotte di Siena. L’altro ferito, un uomo di 55 anni, è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente, verificatosi nella zona di Spoianolungo la SS Senese Aretina, erano presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.