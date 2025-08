Il lavoro invisibile e l’empatia smarrita

“ C’è un lavoro che non si vede.

Non si timbra, non ha ferie, non conosce malattia.

È fatto di gesti quotidiani, spesso dati per scontati: mettere in tavola un pranzo caldo, cambiare le lenzuola, controllare la dispensa, lavare i pavimenti, accudire i figli, gestire visite, commissioni, scadenze.

È un lavoro, h24, che molte donne – che siano casalinghe o in carriera – portano avanti ogni giorno e che, ancora oggi, viene spesso ignorato o sminuito da chi condivide con loro la stessa casa.

Non si tratta solo di una questione di equa divisione dei compiti domestici.

Si tratta, soprattutto, di empatia.

Quella qualità che dovrebbe portare un essere umano a riconoscere la fatica dell’altro, a tendere una mano, a dire semplicemente: “Ti vedo. Ti capisco. Ti ringrazio.”

Purtroppo, in molte famiglie, questo non accade.

Alcuni uomini – spesso educati in una cultura arcaica, patriarcale, che affida alla donna ogni cura domestica – si aspettano che tutto avvenga “magicamente”. La cena pronta, la camicia stirata, il bagno pulito, la spesa fatta, i bambini seguiti e decine di altre incombenze quotidiane. Come se le stanze si riordinassero da sole, come se le giornate delle donne fossero elastiche, infinite.

Ci sono uomini che, anche oggi, nel 2025, non hanno mai fatto un bucato, non sanno dove siano i detersivi, neanche i propri calzini puliti, non hanno mai preparato un pasto per la famiglia.

Questo comportamento alcuni lo hanno per abitudine, altri per egoismo, altri ancora perché nessuno ha insegnato loro il valore della collaborazione.

E così, mentre una donna magari lavora fuori casa otto ore, si ritrova poi a svolgere un secondo turno nella propria abitazione, senza un gesto di gratitudine o un aiuto concreto.

La tristezza poi di non vedere retribuiti alle casalinghe e donne in carriera, dai governanti, questo lavoro è greve!

Basterebbe un “quid”simbolico.

Certo, esistono anche uomini che partecipano, che sanno cucinare, che portano le borse, che sanno cambiare un pannolino e lavare una finestra.

Esistono e sono sempre di più.

Ma restano ancora una minoranza rispetto a quelli che “non vedono”, che non riconoscono, che considerano l’impegno femminile come un dovere naturale, invece che un dono d’amore e di responsabilità.

Il problema non è solo pratico, ma profondamente culturale.

L’empatia non è una gentile concessione:

è un fondamento delle relazioni sane.

Una società che vuole essere davvero evoluta deve insegnare fin da piccoli il valore del rispetto, della reciprocità, del lavoro condiviso.

In Giappone, per esempio, i bambini imparano fin dall’asilo – anche a tre anni – a cucinare, cucire, riordinare.

Imparano la propria autonomia, la cura per le cose, il valore dell’aiuto reciproco. Un’educazione che non sottrae nulla alla fantasia, ma che insegna l’importanza del “noi”.

E se fatto con amore e gentilezza, è un dono che durerà per tutta la vita.

Senza empatia, l’amore si logora, la stima si spegne, la famiglia si trasforma in un luogo di silenzio e incomprensione.

Ecco perché è importante parlarne. Non per accusare, ma per cambiare.

Perché ogni gesto, ogni piatto lavato insieme, ogni parola di riconoscimento, ogni “grazie” detto con sincerità può essere il seme di un nuovo modo di vivere in due.

Dove nessuno si senta invisibile.

E dove, finalmente, anche il lavoro più silenzioso possa ricevere il suo giusto valore.

S.S.C.