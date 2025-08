(A cura del Vate di Baggianopoli Inferiore)



Agosto è cominciato, e con lui il caldo torrido, le zanzare che ti succhiano più delle tasse e la gente che posta foto di spiagge affollate facendo finta di rilassarsi. Le stelle ti guardano, ma più per ridere che per aiutarti. Ecco il tuo oroscopo: una carezza… con la carta vetrata.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Inizi la settimana come un cinghiale in tangenziale. Tutto ti irrita: il caldo, la fila al bar, la gente che respira. Se ti chiedono “come va?”, evita di rispondere se non vuoi passare il pomeriggio a spiegare il tuo albero genealogico di improperi.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Testardo come sempre, stai combattendo una crociata personale per dimostrare che “Ferragosto è sopravvalutato”. Nel frattempo, però, prenoti la grigliata con un mese d’anticipo. Coerenza? Mai sentita.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei il solito social butterfly, ma con la profondità emotiva di una stories da 15 secondi. Il problema è che anche i tuoi amici cominciano a silenziarti. Consiglio delle stelle: ogni tanto parla meno e ascolta di più, o ti troverai a fare monologhi davanti allo specchio (e litigare pure lì).

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Vittimismo a livelli olimpionici. Hai fatto il broncio lunedì e ti dura fino a venerdì. Tutto è una congiura contro di te: il meteo, i semafori, persino il ventilatore che gira al contrario. Ritagliati un momento di riflessione… ma non obbligare il resto del mondo a farlo con te.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Con il compleanno alle porte, ti senti il centro dell’universo. Peccato che l’universo sia in ferie. Questa tua mania di grandezza rischia di farti ricevere più auguri dalla banca che dagli amici. Sorpresa: anche i leoni sanno essere patetici quando fanno i permalosi.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Organizzi le vacanze con precisione chirurgica: itinerario, orari, lista delle cose da mettere in valigia (doppia copia, che non si sa mai). Poi arriva un temporale estivo e ti manda tutto in vacca. Morale: la vita non è un file Excel, smettila di formattare le emozioni.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Indecisione cronica su tutto: mare o montagna? Gelato o granita? Questa settimana impiegherai più tempo a scegliere che a vivere. Gli amici ti aspettano… ma si portano un libro. O due.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Hai il veleno facile e la diplomazia di un petardo. Questa settimana, però, la gente non avrà voglia di reggere il tuo sarcasmo velenoso. Ti consiglio di aprire un blog di sfoghi oppure un profilo fake: almeno lì non ti arriva il DASPO sociale.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Ottimismo estremo condito da illusioni estive. Pensi di trovare l’amore in spiaggia, e invece trovi il barista che ti vende un mojito annacquato a 12 euro. Ricordati: il sogno è bello, ma la sveglia del portafoglio suona fortissimo.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Stai lavorando anche in agosto e ti senti un martire contemporaneo. In realtà nessuno ti obbliga, ma il tuo senso del dovere ti incatena alla scrivania mentre fuori si sciolgono pure i semafori. Ogni tanto prova a vivere, anche senza ricevuta fiscale.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Visionario come sempre, hai mille idee geniali… che finiranno dritte nel cestino. Gli amici ti sorridono, ma dentro stanno già pensando “ecco che ricomincia con le sue utopie”. La creatività va bene, ma se non cambi le pile al cervello, resti solo un sognatore col Wi-Fi rotto.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Settimana di malinconie casuali: ti commuovi per un cartello “vietato tuffarsi” e ti senti perseguitato dal karma perché hai dimenticato di annaffiare la pianta. Le stelle ti dicono: sei un drama queen, ma almeno fallo con stile.

CONCLUSIONE:

Questa settimana, se vuoi che le stelle ti aiutino, paga il ticket. E ricordati: la sfortuna non guarda l’oroscopo, ti segue direttamente su WhatsApp. Se la vita ti sorride… controlla se non ti sta per fare uno scherzo.