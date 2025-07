False promozioni sui social: attenzione alle truffe sui finti abbonamenti per i bus in Toscana

Autolinee Toscane segnala la diffusione di nuove truffe online, in particolare sui social media, dove vengono pubblicizzati falsi abbonamenti a prezzi stracciati validi per viaggiare su autobus urbani e regionali in Toscana.

I truffatori pubblicano post ingannevoli che promuovono inesistenti “tessere speciali in edizione limitata”, corredati da immagini create con fotomontaggi e da falsi commenti di utenti soddisfatti. L’obiettivo è carpire la fiducia degli utenti e indurli a cliccare su link fraudolenti o a fornire dati personali e bancari.

Autolinee Toscane ribadisce che si tratta di contenuti completamente falsi e invita i cittadini a non interagire con queste pubblicazioni e a non fornire alcuna informazione personale.

Questi episodi, già segnalati e denunciati in passato alle autorità competenti, si ripresentano ciclicamente. In alcuni casi, dopo un pagamento iniziale di pochi euro, agli utenti truffati sono stati addebitati importi molto più elevati.

L’azienda invita pertanto a diffidare da offerte non ufficiali e ricorda che gli unici canali autorizzati per l’acquisto dei titoli di viaggio sono:

App AT Bus

Sito ufficiale www.at-bus.it

SMS

A bordo con pagamento contactless

Biglietterie fisiche e rivenditori autorizzati

Per viaggiare è obbligatorio essere in possesso di un biglietto o abbonamento valido acquistato tramite questi canali e validarlo quando richiesto.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale o l’app AT Bus.