Estate di danza ad Arezzo: torna il festival internazionale InDanza&InArte con spettacoli, formazione e grandi artisti

Dal 20 al 27 luglio, Arezzo ospiterà la tredicesima edizione di InDanza&InArte, un festival internazionale dedicato alla danza che animerà la città con un ricco programma di spettacoli, masterclass, campus e audizioni. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Progetti Per La Danza con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Regione Toscana, e il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo.

Il festival vuole valorizzare la danza in tutte le sue forme come linguaggio universale capace di unire generazioni, culture e talenti, trasformando Arezzo in un centro di sperimentazione, creatività, formazione e condivisione.

Spettacoli principali

Mercoledì 23 luglio, alle 17.30, il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna ospiterà “Febbre d’amore – Le mistiche nozze di beato Francesco”, un’esperienza immersiva ispirata a San Francesco d’Assisi che combina arte, danza, musica dal vivo e poesia.

Sabato 26 luglio, alle 19.00, il Teatro Vasariano sarà il palcoscenico di “Vox Poetica”, creazione di Matteo Stella Dance Arts con la solista del New York City Ballet Megan LeCrone, in un’esibizione che esplora il balletto tra silenzio e movimento.

Domenica 27 luglio, alle 19.45, la Fortezza Medicea ospiterà lo spettacolo finale “La danza delle emozioni”, con danzatori di fama nazionale e internazionale, giovani talenti e la compagnia Opus Ballet di Firenze, accompagnati dalla musica dal vivo degli allievi di ProximaMusic.

Durante tutta la settimana, il festival offrirà un campus formativo per giovani danzatori provenienti da tutta Italia, con lezioni specializzate in diversi stili: classico, contemporaneo, modern, urban contemporary e hip hop. Le masterclass si svolgeranno presso il Teatro Vasariano e altre sedi cittadine, con insegnanti di livello internazionale, tra cui Megan LeCrone, che terrà una lezione venerdì 25 luglio.

Giovedì 24 luglio sono previste anche le preselezioni per l’ammissione al programma della Dance Arts Faculty di Roma, uno dei più prestigiosi centri di formazione coreutica a livello internazionale.

InDanza&InArte rappresenta un’importante occasione per la città di Arezzo, trasformandola in un punto di riferimento per la danza, con una fitta rete di artisti, compagnie e giovani talenti. Il festival si conferma come uno spazio di creatività, formazione e spettacolo che contribuisce a valorizzare il territorio anche sotto il profilo culturale e turistico.