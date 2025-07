Cosa pensano i giovani musicisti italiani di Arezzo? La fotografia di Arezzo Wave 2025

La Fondazione Arezzo Wave Italia ha realizzato una ricerca nazionale su oltre 2.000 giovani artisti under 35 iscritti al contest Arezzo Wave 2025, provenienti da tutte le regioni italiane, per comprendere come la città di Arezzo sia percepita dalle nuove generazioni.

Il campione, composto da musicisti che hanno inviato brani, biografia e foto nella speranza di esibirsi dal vivo, ha risposto a tre semplici domande:

Sei mai stato/a ad Arezzo? Cosa ti viene in mente quando pensi ad Arezzo? Verresti ad Arezzo per un evento culturale con un piccolo incentivo?

I risultati sono chiari e interessanti: solo un giovane su sei ha visitato Arezzo, ma oltre l’80% si dichiara disponibile a venire in città per un evento culturale, purché accompagnato da un piccolo incentivo. Questo indica una buona notorietà di Arezzo, soprattutto grazie ad Arezzo Wave, ma anche la necessità di creare un legame più concreto e diretto con i giovani.

L’indagine sarà pubblicata in esclusiva nel numero estivo di Piazza Grande e rappresenta un prezioso strumento per il Comune di Arezzo e gli operatori turistici, con l’obiettivo di trasformare la curiosità e la conoscenza potenziale in un’esperienza reale e partecipata.

Un’opportunità importante per riflettere sulle strategie future e valorizzare la città come meta culturale per le nuove generazioni.