Giovani e prevenzione: al Men/Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili

Al Men/Go Festival di Arezzo, in programma dall’8 al 13 luglio al Parco Il Prato, i giovani troveranno uno stand dedicato alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (MST). A essere presenti saranno i professionisti e le professioniste della UOC Malattie Infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo, impegnati in un’attività di informazione e sensibilizzazione che si inserisce all’interno di un progetto condiviso con il Comune di Arezzo e con l’organizzazione del festival.

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un preoccupante aumento delle MST, in particolare tra i più giovani: tra il 2019 e il 2022, i casi di Gonorrea sono raddoppiati (+100%), la Sifilide è aumentata di oltre il 50% e la Clamidia del 25%, con una prevalenza del 7% tra le ragazze sotto i 25 anni.

«Abbiamo deciso di essere presenti al Men/Go per portare informazione diretta ai giovani e fornire strumenti concreti per la prevenzione – spiega il dottor Danilo Tacconi, direttore della UOC Malattie Infettive dell’Ospedale di Arezzo –. La riduzione dell’uso del preservativo e la crescente disinformazione rendono i ragazzi particolarmente esposti al rischio di contagio».

Allo stand sarà possibile ricevere consulenze individuali, materiali informativi e sottoporsi gratuitamente a test pungidito per l’HIV e l’Epatite C. Si tratta di screening rapidi e indolori, fondamentali per individuare precocemente eventuali infezioni e intervenire tempestivamente.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cultura della sessualità consapevole, con particolare attenzione alle nuove generazioni. «I dati dei sistemi di sorveglianza HBSC ed EDIT ci indicano che solo il 60% dei giovani toscani, nel 2022, ha dichiarato di usare il preservativo – sottolinea Aniello Buccino, Assistente Sanitario e Responsabile Educazione alla Salute del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie –. Per questo è fondamentale portare la prevenzione nei luoghi in cui i giovani si ritrovano. Ringraziamo l’assessore alle Politiche giovanili Federico Scapecchi e gli organizzatori del Men/Go Festival per il loro sostegno: iniziative come questa sono il frutto di una collaborazione trasversale, fondamentale per tutelare la salute delle nuove generazioni».