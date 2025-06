“Arancio meccanico”: la minicar discarica fa schifo davanti all’Ipercoop

Dalla redazione de L’Ortica, sempre all’erta contro i campioni del degrado e della maleducazione civica, ecco l’ennesimo episodio di puro schifo urbano. Una di quelle scene che ti fanno girare le palle anche se sei buddista.

Ci troviamo nel parcheggio dell’Ipercoop, dove una povera minicar Citroën Ami, invece di ricaricare energia, ricarica solo indignazione. Posteggiata beatamente accanto ai bidoni della spazzatura (forse per sentirsi in compagnia), la vetturetta sembra essere stata trasformata in una succursale della Sei o, peggio, in una discarica mobile.

Dal parabrezza si intravede un’orgia di sporcizia e disinteresse: bucce di arancia marce allineate sul cruscotto come trofei, volantini pubblicitari, stracci zozzi, un secchio colmo di non si sa bene cosa – forse cemento, forse rifiuti da cantiere, forse resti umani (non vogliamo indagare troppo) – e altro ciarpame degno di una discarica abusiva.

Una visione indegna che fa domandare: ma questa macchina è ancora un veicolo o ha preso coscienza e si è autoproclamata bidone dell’umido? E soprattutto: dov’è finito il rispetto per lo spazio pubblico, per la decenza e per gli altri cittadini?

Non è solo incuria, è menefreghismo marcio, con quel tocco di faccia tosta tipico di chi probabilmente considera il cervello un optional. Come sempre, siamo costretti a fare quello che nessuno vuole fare: puntare il dito e gridare “BASTA!”

Alla cittadinanza l’invito: se vedete questo scempio, non voltatevi. Segnalate, fotografate, denunciate. Perché il degrado si combatte solo sputtanandolo. Alla luce del sole. E magari anche con un po’ di candeggina.

L’Ortica – Perché se non lo diciamo noi, ve lo mangiate con le arance marce.

Reazioni ufficiali (ma non troppo)

Polizia Municipale (Divisione Tolleranza Estrema):



“Il veicolo non risulta rubato, incendiato né occupato abusivamente, pertanto non rientra nelle priorità operative. La presenza di rifiuti all’interno è considerata ‘arredo personale’ finché non trasborda dal finestrino.”

Nel frattempo, si invita la cittadinanza a non disturbare con troppe segnalazioni, che rallentano il regolare svolgimento dell’attività burocratica, già provata dal caldo e dal torneo interno di briscola.

Firmato:

Il Comandante

Il Comune (Assessorato al Decoro e all’Impotenza Operativa):

“Siamo a conoscenza del veicolo in questione e della sua inaccettabile condizione, ma al momento le risorse sono concentrate su problematiche più urgenti, come il rifacimento delle strisce pedonali di fronte al bar dell’assessore. Valuteremo un intervento… dopo la stagione balneare. Forse.”

ASL (Ufficio Igiene e Malattie Inimmaginabili):



“Dopo un sopralluogo visivo a distanza (perché nessuno ha avuto il coraggio di avvicinarsi), si conferma che l’interno dell’auto ospita almeno tre ecosistemi autonomi e potenzialmente patogeni. In attesa di classificazione ufficiale, si sconsiglia il contatto diretto anche agli insetti.”

Comitato Cittadini Esaperati “BASTA MERDA!”:

“Siamo stufi di vedere quell’aborto su ruote marcire sotto il sole accanto ai cassonetti. Se il Comune non interviene, organizziamo noi una rimozione collettiva col muletto. E magari ci lasciamo dentro due sacchi neri per par condicio.”