Anghiari trionfa nel Palio della Vittoria 2025 grazie all’impresa di Luca Capacci

Anghiari festeggia la sua quinta vittoria nel Palio della Vittoria, conquistata con una straordinaria prestazione di Luca Capacci, protagonista assoluto dell’edizione 2025. L’atleta anghiarese ha tagliato il traguardo per primo nella corsa in salita più folle e affascinante d’Italia, regalando al Comune ospitante un successo che mancava da dieci anni, dopo il trionfo del 2015 firmato Matteo Giorni.

Il Palio, giunto alla sua XXI edizione dell’era moderna, si è svolto come da tradizione il 29 giugno per commemorare la storica Battaglia di Anghiari del 1440. Capacci ha coperto i 1440 metri del durissimo percorso in 5 minuti e 40 secondi, precedendo di 6” Samuele Cesaroni di Montepulciano e di 10” Luca Pentolini di Città di Castello.

Determinante nella gara l’eccellente lavoro di squadra dei compagni Federico Dragoni, Valentin Chesaru, Marco Olandese e Simone Viviani, fondamentali nel gestire le fasi più tattiche e dure della corsa, inclusa la celebre ascesa della Ruga di San Martino. A mettere il sigillo sul trionfo, nel tratto finale, è stato l’intervento decisivo di Viviani, che ha contenuto gli inseguitori permettendo a Capacci di lanciarsi verso la vittoria.

Grandissima la partecipazione di pubblico, che ha seguito con entusiasmo sia la corsa che la rievocazione storica che l’ha preceduta. In piazza Baldaccio hanno sfilato i Sindaci, i cavalieri di Anghiari, i cortei storici di diversi Comuni e gli sbandieratori di Arezzo, rendendo l’evento ancora più suggestivo.

Il Palio, dipinto dall’artista locale Giancarlo Ghignoni, torna così ad adornare Anghiari, che guida l’albo d’oro dell’era moderna con cinque vittorie (Calli nel 2004, 2006 e 2012, Giorni nel 2015, Capacci nel 2025). A seguire Pieve Santo Stefano con 3 successi, poi San Giustino, Sansepolcro, Arezzo e Gubbio con 2. Una vittoria ciascuno per Città di Castello, Firenze, Milano, Badia Tedalda e Montepulciano.

In totale 78 atleti, in rappresentanza di 19 comuni, hanno preso parte a questa edizione 2025 del Palio, ancora una volta perfettamente organizzata dall’Associazione Culturale Palio della Vittoria, con il sostegno delle istituzioni, degli sponsor e dell’insostituibile contributo dei tanti volontari.

Un evento che ogni anno unisce sport, storia, spettacolo e identità locale, rendendo omaggio al glorioso passato di Anghiari e regalando emozioni autentiche al presente.