Lo sci arriva ad Arezzo: l’avventura del Tuscar Canaglia

Nel 1981, di ritorno dai Campionati Europei Bancari, decidemmo — io, il mio collega Franco Bencini e Riccardo Cassai — di fondare uno sci club. Nacque così lo Sci Club Tuscar Canaglia.

Il 6 gennaio 1982 iscrivemmo ufficialmente alla nostra prima gara sulle piste del Campolino due donne, le sorelle Ducci, e mio figlio Tommaso. Fu solo l’inizio. L’anno successivo, nel 1983, raggiungemmo il traguardo delle 600 tessere, diventando uno dei più grandi sci club della Toscana. Ogni fine settimana portavamo tra le 50 e le 100 persone a sciare all’Abetone.

Nel 1984 riuscimmo ad affittare un intero albergo per una settimana a Madonna di Campiglio e l’anno successivo organizzammo un ponte del Primo Maggio con 100 persone in Val Senales per quattro giorni. Partecipavamo regolarmente alle gare promozionali e FISI, iscrivendo ogni volta da 8 a 10 atleti.

Tra il 1983 e il 1985, per 36 weekend consecutivi, portammo centinaia di aretini a sciare, ospitandoli principalmente alla Dogana Nuova, in strutture come l’Hotel Carinzia.

Nel 1985 affittammo due appartamenti al Residence di Maso Corto, in Val Senales, per due settimane. Con due maestri di sci, organizzammo corsi per sedici ragazzi a settimana. Nello stesso anno organizzammo anche una gara interregionale FISI di slalom speciale alla Burraia, evento rimasto nella memoria di molti, compreso il giudice di gara Sanna, proveniente dall’Amiata. Sempre nel 1985, organizzammo una settimana bianca a Cavalese.

Nel 1986 portammo 120 persone a Canazei, ospitate in due alberghi e in vari appartamenti. Durante l’estate continuammo con le due settimane in Val Senales. Inoltre, per i Giochi della Gioventù, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, accompagnammo i migliori ragazzi a Pian di Novello e, l’anno successivo, a Piancastagnaio per sette giorni di sport e natura.

Dopo il 1986, io, Bencini e Cassai lasciammo la guida del club, ma possiamo dire con orgoglio che, in quei sei intensi anni, abbiamo avvicinato oltre 6.000 aretini allo sci, contribuendo in modo concreto alla diffusione di questo sport nella nostra città.