Proteine del futuro: mangiare è un atto ambientale

Siamo nel pieno di una rivoluzione alimentare.

Dal paleolitico a oggi, nessun periodo ha vissuto cambiamenti tanto rapidi e profondi nella produzione del cibo quanto il nostro. L’aumento della popolazione e la necessità di rendere l’alimentazione sostenibile stanno trasformando il modo in cui produciamo e consumiamo proteine.

Ogni giorno mangiamo tra i 2 e i 3 kg di alimenti (solidi e liquidi).

Per vivere, il nostro corpo ha bisogno di circa 80-90 grammi di proteine al giorno (1,2 g/kg di peso corporeo). Queste possono derivare da fonti vegetali o animali.

Un po’ di storia.

L’agricoltura e l’allevamento sono nati circa 15 mila anni fa. Da allora, ogni civiltà ha basato la propria dieta su una combinazione di cereali e legumi:

Asia: riso e soia

Americhe: mais e fagioli

Antica Roma: farro e ceci

Ebrei: orzo e lenticchie

Per secoli, le proteine di origine vegetale sono state predominanti. Solo in tempi recenti il consumo di proteine animali è aumentato drasticamente.

Il Cibo Come Atto Ambientale

Oggi, il sistema alimentare – e in particolare la produzione di carne e derivati – ha un impatto ambientale drammatico:

Occupa il 40% delle terre coltivate

Causa deforestazione massiva

Inquina le falde acquifere

Riduce la biodiversità

Emette gas serra (metano e CO₂)

Richiede enormi quantità di acqua

L’allevamento animale, così com’è oggi, non è più sostenibile.

La Sfida: Nutrire 9,8 Miliardi di Persone

Entro il 2050, la popolazione mondiale raggiungerà i 9,8 miliardi. Questo significherà un aumento del consumo di carne – e con esso, un impatto ancora maggiore sul clima. Attualmente, la produzione di proteine animali è responsabile del 25% delle emissioni legate al cambiamento climatico.

Verso la Transizione Proteica

Serve una transizione: dalle proteine animali a quelle vegetali.

Fonti vegetali come legumi (ceci, lenticchie, piselli, fagioli) e semi oleosi sono alternative più sostenibili.

Uno studio recente (mostrato in una slide allegata) ha confrontato sei modelli alimentari in termini di impatto climatico. Risultato:

Dieta chetogena = più inquinante

Dieta mediterranea e vegana = meno inquinanti

Il Ruolo dell’Italia

L’Italia può avere un ruolo guida in questa transizione:

Promuovendo la dieta mediterranea , già riconosciuta come sana e sostenibile

Incentivando il consumo di legumi e prodotti vegetali

Sviluppando ricerca e innovazione, senza chiudersi a priori a nuove fonti proteiche (carne coltivata, farine di insetti)

Per approfondire:

📘 “Modern Diets and the Health of Our Planet: An Investigation into the Environmental Impacts of Food Choices” – Kiera A. Dixon