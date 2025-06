Discobolo 2025: ad Arezzo premi allo sport che educa e unisce

Torna anche nel 2025 il Premio Discobolo, l’evento promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio in Piazza San Domenico, all’interno del programma di “Certe Notti – San Domenico”, in un clima di festa e riconoscimento per chi promuove i valori dello sport sul territorio aretino.

Il Discobolo 2025 celebrerà atleti, società, oratori, dirigenti e volontari che si sono distinti per impegno, passione e spirito educativo. La giuria è composta da rappresentanti della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, CONI, Panathlon, Fondazione Thevenin e CSI Arezzo.

Ecco i premiati di quest’anno:

Sportivo/a e società dell’anno: Michele Catalani, Federica Gamberini

Oratorio dell’anno: Oratorio di Soci

Sport & Etica: Marco Covani

Segreteria dell’anno: ASD Arno Castiglioni Laterina

Storie da raccontare: Aldo Bartolucci

Premio Cerbai (promozione dello sport in Italia): Elisa Boncompagni

“Il Discobolo è nato per valorizzare lo sport che educa e costruisce comunità – afferma Lorenzo Bernardini, presidente CSI Arezzo –. È un riconoscimento che non si limita alle realtà affiliate, ma si apre a tutto il territorio provinciale, premiando esperienze significative legate al mondo dello sport, degli oratori e delle società locali”.

Sarà una serata di emozioni, condivisione e testimonianze, in cui lo sport sarà protagonista non solo per i risultati, ma soprattutto per i valori che riesce a trasmettere ogni giorno.