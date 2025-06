Valtiberina Tennis inarrestabile: promozione in Serie D1 conquistata a suon di vittorie

Il Valtiberina Tennis Club festeggia un successo storico: la prima squadra femminile ha conquistato la promozione in Serie D1, coronando una stagione perfetta nel campionato toscano di D2. Un percorso netto, senza sconfitte, che ha visto le ragazze del circolo tiberino imporsi in tutte e cinque le partite disputate tra fase a gironi e tabellone regionale.

La promozione è diventata ufficiale con il convincente successo per 2-0 ottenuto in trasferta contro il CT Lucca. A firmare il punto d’apertura è stata Alessia Bellotti, protagonista di un match solido chiuso con un doppio 6-4. A chiudere i conti ci ha pensato Elora Dabija, che ha dominato l’avversaria con un secco 6-0, 6-0 in appena cinquanta minuti, sancendo così il salto di categoria.

Il team, composto da Bellotti, Dabija, Anna Sophie Grashofer, Michela Metozzi e Anna Pazzi, si è alternato tra singolari e doppi, dimostrando grande coesione e qualità tecnica. Fondamentale il contributo del capitano Luca Cesari, del presidente Carmelo Gambacorta e del direttore sportivo Leonardo Marinelli, che hanno accompagnato e sostenuto le atlete lungo tutto il percorso.

Prima dell’incontro decisivo, il Valtiberina Tennis aveva già battuto nell’ordine Il Poggetto “A” di Firenze, il TC Bisenzio, il San Marco Vecchio e l’US Campaldino di Poppi, sempre con il punteggio di 2-1, chiudendo la regular season al primo posto.

«La promozione in D1 era il nostro obiettivo stagionale – ha dichiarato il presidente Gambacorta – e siamo orgogliosi di averlo raggiunto. Le ragazze hanno dimostrato grande impegno, determinazione e spirito di squadra. Questo traguardo è il frutto della loro costanza e rappresenta una base solida su cui costruire nuovi successi».

Un risultato che rilancia le ambizioni del Valtiberina Tennis e conferma il valore di un gruppo già protagonista in passato in Serie C, sempre capace di accedere ai playoff per la B2.