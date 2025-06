Arezzo ospita la 11ª Coppa dei Campioni AIA: in campo dodici sezioni arbitrali dal 20 al 22 giugno

Tutto pronto ad Arezzo per l’undicesima edizione della Coppa dei Campioni AIA, il torneo nazionale di calcio a 5 riservato agli arbitri italiani, organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri. Da giovedì 20 a sabato 22 giugno, dodici sezioni AIA si sfideranno in un intenso weekend di sport, amicizia e condivisione.

Anche quest’anno si registra un nuovo record di partecipazione: oltre 300 associati, tra arbitri, assistenti e osservatori provenienti da ogni angolo d’Italia – dalle sezioni di Abbiategrasso, Albano Laziale, Bologna, Cagliari, Firenze, Frosinone, Lecce, Modena, Palermo, Pisa, Torino e Voghera – raggiungeranno la città toscana per contendersi il titolo di Campioni d’Italia AIA.

Le partite si disputeranno presso i campi del Club Occhi Verdi e dell’Arezzo Football Academy, ma non mancheranno i momenti di aggregazione fuori dal campo. Venerdì sera è in programma la consueta cena di gala in Piazza del Comune, mentre sabato i partecipanti saranno ospiti speciali della Giostra del Saracino in Piazza Grande. Per accompagnatori e familiari, sabato è prevista una visita guidata al sito archeologico di San Cornelio, a cura dell’associazione Castelsecco. Le premiazioni concluderanno l’evento domenica.

Tra gli ospiti attesi figurano il presidente nazionale AIA Tonino Zappi e la consigliera Valentina Finzi.

L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Arezzo e rientra nel programma delle manifestazioni sportive sostenute dall’amministrazione comunale.

Nel corso della conferenza stampa ufficiale sono stati sorteggiati i tre gironi del torneo, che si disputerà con formula all’italiana: