Trash trail: tra eternit accendini, bombole del gas e il nuovo turismo dell’indecenza

Ah, le uscite in bici. Quel momento di comunione con la natura, in cui il cuore si esalta per la salita, i polmoni cantano per l’aria pura (e per le microplastiche), e l’anima si nutre del verde dei boschi… finché lo stomaco non si accartoccia alla vista dell’ennesimo scempio ambientale.

Sì, anche questa settimana. Sì, ancora. Sì, lo sappiamo. E sì: Poti colpisce ancora.

Il nostro paradiso collinare, che un tempo pullulava di faggi, sentieri e poesia, oggi sembra l’area backstage di un concerto trap fallito. Altro che “natura incontaminata”: ogni giro è una caccia al tesoro dell’indecenza, tra bottiglie, cartacce, fazzoletti, e — breaking news — accendini.

BIC e Clipper 📎 link ormai sono la vera flora autoctona del 2025: spuntano ovunque, mimetizzati tra le foglie, in pose artistiche degne di un’installazione contemporanea.

Ma aspettate, non è finita. ieri mattina, sul sentiero dell’inciviltà, ci siamo imbattuti in una nuova specie di fungo: una bombola del gas.

Sì, avete letto bene. Una bombola del gas, abbandonata con la grazia di chi lancia una molotov in un campo di papaveri. Spuntava tra i cespugli come se fosse sempre stata lì, fiera, orgogliosa, pronta a farsi fotografare per “Bosco Vogue – Edizione Catastrofica”.

E non è un caso isolato. Abbiamo già denunciato il nuovo sport estremo dell’anno: il lancio dell’eternit 📎 link, dove i campioni di inciviltà si sfidano a chi riesce a deturpare meglio.

E chi si fosse perso la puntata precedente, ecco il nostro pezzo d’arte contemporanea: un divano letto ad angolo, elegantemente posizionato tra gli alberi 📎 link.

E allora ci chiediamo: chi è il genio? Chi sono questi escursionisti 2.0 che scambiano la foresta per una discarica IKEA?

Siamo stanchi.

Dopo innumerevoli denunce, appelli, lettere, comunicati stampa, messaggi in bottiglia, segnali di fumo e forse anche una petizione su carta riciclata, nulla cambia.

Anzi, la situazione peggiora. I nostri sentieri sono ormai un museo a cielo aperto dell’idiozia contemporanea. E mentre la civiltà si perde nel bosco, nessuno ha voglia di andare a cercarla.

Noi continuiamo a pedalare. Con dignità. Con rabbia.

Ma ogni tanto sogniamo che, tra una curva e l’altra, invece di accendini e bombole del gas, spunti finalmente un raro esemplare di civiltà.

Una specie in via d’estinzione. Ma, a quanto pare, ancora più difficile da avvistare del lupo.