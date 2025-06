Cantiere di via Fiorentina: nasce un tavolo permanente con le categorie economiche

Un passo avanti nel percorso di condivisione e trasparenza tra Comune e operatori economici per la gestione del cantiere di via Fiorentina. Questa mattina si è svolto un incontro tra il vicesindaco Lucia Tanti, l’assessore Marco Sacchetti e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato. Un confronto chiesto dalle associazioni dopo la riunione del 15 maggio scorso, e che ha portato alla definizione di una serie di appuntamenti regolari: il prossimo è previsto per il 15 luglio.

L’obiettivo è chiaro: garantire aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori e individuare insieme azioni pratiche per ridurre al minimo l’impatto del cantiere su commercianti, artigiani e clientela. Proprio in quest’ottica, l’Amministrazione ha accolto con favore la proposta di istituire un tavolo permanente di confronto, sulla scia dell’esperienza positiva già avviata per via Romana.

Il nuovo tavolo includerà rappresentanti comunali, tecnici, delegati delle associazioni di categoria e operatori economici della zona. Una cabina di regia operativa che consentirà di monitorare costantemente i lavori, gestire eventuali criticità in tempo reale e garantire una comunicazione trasparente tra tutte le parti coinvolte.

“Il dialogo con le categorie economiche è per noi una priorità – hanno dichiarato Tanti e Sacchetti –. Un’opera pubblica strategica come quella di via Fiorentina deve essere accompagnata da un percorso partecipato, che tenga conto delle esigenze del tessuto produttivo e commerciale del territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria: “Abbiamo apprezzato la disponibilità e l’approccio costruttivo dell’Amministrazione – hanno commentato –. Il cantiere preoccupa per durata e complessità, ma il confronto continuo è l’unica via per rappresentare con efficacia le esigenze di chi lavora lungo questa importante arteria cittadina e trovare soluzioni condivise per limitare i disagi”.