Discoteche nel mirino della Finanza: alcol ai minori e lavoratori in nero, sanzioni anche in provincia di Arezzo

Controlli serrati della Guardia di Finanza nei locali notturni della Toscana: nel mirino sono finiti contabilità irregolare, mancata emissione di scontrini fiscali e, in alcuni casi, somministrazione di alcolici ai minori.

Tra i locali sanzionati figurano anche due discoteche aretine, una situata nel comune di Arezzo e una a Terranuova Bracciolini. Le ispezioni sono avvenute nei giorni scorsi con l’impiego di militari in borghese che, al termine delle verifiche, hanno elevato sanzioni per diverse migliaia di euro. Nessuna attività è stata sospesa o chiusa, ma le irregolarità riscontrate sono state numerose.

L’operazione rientra in un piano di controlli congiunti del Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e della Direzione Regionale SIAE. L’obiettivo: verificare il rispetto delle normative nei luoghi di intrattenimento notturno, in particolare in merito a biglietti d’ingresso, scontrini per le consumazioni e regolare assunzione del personale.

Nel corso della prima fase dell’operazione – conclusasi nei primi mesi del 2025 – sono stati ispezionati 17 locali: solo 5 sono risultati in regola, mentre nei restanti 12 (compresi i due aretini) sono state riscontrate irregolarità, soprattutto in ambito lavorativo.

In totale, i militari e i funzionari SIAE hanno individuato 29 lavoratori irregolari, di cui 9 completamente “in nero”, tra cui 2 stranieri senza permesso di soggiorno. Sono emerse anche violazioni come:

ritardi nelle emissioni telematiche dei corrispettivi

omesso rilascio di biglietti

mancato pagamento del canone Rai

ritenute non operate o non versate

assenza del misuratore fiscale

somministrazione di alcolici a minorenni

“La natura e la diffusione degli illeciti accertati – si legge in una nota della Guardia di Finanza – confermano come il settore dell’intrattenimento notturno presenti ancora numerose criticità, specialmente in presenza di un pubblico giovane. Per questo sarà fondamentale intensificare controlli sistematici e ben pianificati, anche per garantire ambienti più sicuri e rispettosi delle regole”.