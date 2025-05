Nodo viario di Via Fiorentina: inizio lavori o nuovo annuncio?

Oggi prende ufficialmente il via il cantiere per la rotatoria e la galleria del nodo viario di Via Fiorentina. Un intervento importante, a lungo atteso, su cui si è espressa anche la Vicesindaca, dichiarando l’intenzione di “fare squadra con commercianti e cittadini”. Ma è davvero la volta buona?

Lo domandiamo anche a lei, Vicesindaca: siamo sicuri che stavolta i lavori inizino davvero con il piede giusto e vadano avanti senza ulteriori ostacoli, errori progettuali o “imprevisti” sottovalutati, compresa la variante approvata dalla Giunta lo scorso 30 dicembre? E i provvedimenti sulla viabilità saranno davvero i meno impattanti per i residenti e le attività della zona?

Noi di Arezzo 2020, che seguiamo da vicino tutte le vicende legate all’opera e agli atti tecnici, abbiamo motivi fondati per mantenere una certa cautela. L’ultima conferenza stampa del 15 maggio, ad esempio, non ha chiarito molto: si è parlato solo dell’inizio lavori (l’ennesimo annuncio, anche se l’Assessore ha evitato di ricordarlo) e dei primi interventi sulla circolazione, senza fornire un quadro completo.

Durante quell’occasione, tuttavia, l’Assessore e il RUP ing. Chieli hanno dichiarato che il progetto è stato verificato e validato, come previsto dall’articolo 42 del nuovo Codice degli Appalti. Si tratta di un passaggio obbligatorio, volto a certificare la conformità tecnica e normativa del progetto. Ne prendiamo atto, segnandoci data e dichiarazioni. Se così non fosse, saremmo di fronte a una grave violazione di legge.

Rimane però la sensazione — forte — che l’Assessore stia forzando i tempi, spingendo per l’avvio dei lavori mentre gli uffici tecnici non sarebbero ancora pronti con l’intero progetto. Un progetto che potrebbe richiedere ulteriori modifiche o correzioni, con inevitabili ritardi e aggravio di costi, a danno di cittadini, residenti e attività commerciali.

Intanto, sul campo emerge già un dato scoraggiante: i lavori non finiranno entro la fine dell’anno, come annunciato, ma due mesi dopo. Una conferma, se ce ne fosse bisogno, che le perplessità sollevate finora erano più che legittime.

Auspichiamo che l’incontro richiesto dal Comitato, finora non concesso, si tenga al più presto. È un passaggio doveroso da parte dell’Amministrazione, nel segno della trasparenza e del coinvolgimento dei cittadini. In quella sede sarà fondamentale ricevere tutti i documenti utili alla partecipazione: cronoprogramma aggiornato, fasi operative, tempi previsti per ciascuna fase e dettagli sui provvedimenti viari ipotizzati.

Anche noi vogliamo finalmente conoscere tutto questo. Con chiarezza.

Roberto Barone

Arezzo 2020 – Per cambiare a Sinistra