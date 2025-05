Sestino in lutto per la scomparsa di Alessandro Andreini: salvo il figlio di 10 anni dopo l’incidente in quad

Una giornata che doveva essere di spensieratezza si è trasformata in tragedia per Alessandro Andreini, 41 anni, di Sestino. L’uomo ha perso la vita sabato pomeriggio dopo essersi ribaltato con il quad lungo i tornanti del Passo della Spugna, mentre era in compagnia del figlio di 10 anni. Il bambino, che si trovava sul sedile posteriore, è rimasto miracolosamente illeso: si ipotizza che sia riuscito a saltare dal mezzo prima del ribaltamento. È stato comunque portato all’ospedale di Urbino per accertamenti e dimesso poche ore dopo.

Le condizioni di Andreini sono apparse da subito critiche. Soccorso dall’elisoccorso Pegaso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Libero professionista molto conosciuto nella zona, era attivo nel settore agricolo e stimato per la sua disponibilità e cordialità.

L’incidente è avvenuto lungo un tratto asfaltato del Passo della Spugna, che collega la Toscana al territorio marchigiano di Borgo Pace. Secondo una prima ricostruzione, Andreini avrebbe perso il controllo del quad forse per evitare un ostacolo, finendo per ribaltarsi più volte fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sestino per i rilievi, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro e ai colleghi giunti in elicottero da Arezzo.

Il rientro della salma è previsto in mattinata. I funerali si terranno domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 15 presso la chiesa dell’Arcipretura a Sestino. Tutto il paese si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto ad Alessandro Andreini.