Incidente sulla SS73 ad Arezzo: tre feriti, due in codice rosso

Intervento di emergenza ieri sera alle ore 22:12 lungo la Strada Statale 73 ad Arezzo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, l’Automedica di Arezzo e i mezzi BLSD della Misericordia di Arezzo, della Croce Bianca e di Castiglion Fibocchi.

Tre le persone rimaste ferite: una donna di 54 anni è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso di Arezzo; una donna di 41 anni è stata trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena; infine, un uomo di 39 anni è stato condotto anch’egli in codice rosso al Pronto Soccorso di Arezzo.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. La viabilità lungo la SS73 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.