Arezzo paralizzata dal traffico (e dall’assurdo): l’incidente sulla SS73 è solo l’ultima conferma

Code infinite, clacson impazziti e la solita odissea quotidiana per muoversi di pochi chilometri: se vi sembra di vivere un incubo ogni volta che accendete il motore ad Arezzo, non è un’impressione. È un dato di fatto. E l’ennesimo incidente di ieri sera lungo la SS73 – due auto coinvolte, tre feriti di cui due in codice rosso – è solo l’ultima, tragica conferma.

Un’emergenza che diventa routine. Sul posto, come sempre, il dispiegamento di forze: Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Automedica, Misericordia, Croce Bianca, BLSD Castiglion Fibocchi. Tutto perfettamente coordinato, certo. Ma la domanda è: quanto dovremo ancora tollerare una viabilità che rasenta l’assurdo?

Secondo un recente studio Arezzo è la terza città italiana più stressante in cui guidare. Il 100% dei cittadini usa l’auto per spostarsi. Avete letto bene: il cento per cento. Zero alternative, zero vie di fuga. E mentre città come Pisa, Bolzano e Forlì promuovono trasporti sostenibili e una mobilità umana, ad Arezzo siamo ancora ostaggio delle lamiere.

Il traffico non è solo un fastidio. È un rischio. È un costo sociale, sanitario, ambientale. È la differenza tra un codice giallo e un codice rosso, tra un arrivo in ospedale e un arrivo in ritardo.

Perché, a questo punto, non ci prendiamo in giro: guidare ad Arezzo è un atto di sopravvivenza.

E no, non basta un’altra rotonda o qualche autovelox a rimettere in moto una città che sembra inchiodata al passato. Serve visione, serve coraggio. Ma, a giudicare dallo stato delle strade e dalle statistiche, l’unico movimento veramente in corso è quello del traffico. Inesorabile. E sempre più pericoloso.