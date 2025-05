Arezzo: arrestato in flagranza per spaccio un uomo ai domiciliari

Sequestrati cocaina, contanti e materiale per il confezionamento



Nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Arezzo, sotto la direzione del dott. Davide Comito, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso dagli agenti mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della propria abitazione, in violazione delle restrizioni imposte dal regime domiciliare. Dopo una breve attività di osservazione, i poliziotti hanno notato un rapido scambio tra il soggetto e il conducente di un’autovettura, insospettendosi ulteriormente.

Sulla base delle informazioni acquisite e del comportamento sospetto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 60 grammi di cocaina suddivisi in dosi, tre telefoni cellulari, oltre 6.000 euro in contanti — presumibile provento dell’attività illecita — e vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, e condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno. A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. del Tribunale di Arezzo ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza pubblica e della legalità sul territorio aretino.