Arezzo asfalta… le promesse: annunci da milioni, strade da terzo mondo

Finalmente! Dopo anni di gimkana tra buche, crateri e rattoppi fantasiosi, l’amministrazione annuncia con orgoglio: “Arezzo continua a investire concretamente sulla qualità della propria rete stradale”. Parole forti, quasi eroiche, pronunciate dall’assessore Alessandro Casi, che a quanto pare ha il coraggio di dichiarare guerra all’asfalto dissestato… con una conferenza stampa.

Il piano, udite udite, sarebbe partito ben due anni fa. Peccato che i cittadini, in questi due anni, abbiano continuato a fare slalom tra fossi e bozzi, tanto che ormai l’auto di città ideale sembra essere un fuoristrada. Le prove? A parte via Calamandrei – l’unica arteria miracolata – il resto del territorio sembra ancora un campo di battaglia post-bellico.

Ora si promettono quasi 8 milioni di euro per rimettere in sesto le strade. Una cifra importante, certo. Ma viene da chiedersi: sarà l’ennesimo annuncio da manuale pre-elettorale o finalmente una sterzata vera? Perché guarda caso, i lavori “iniziano” oggi, ma – se tutto va bene – la conclusione potrebbe avvenire nella primavera del 2026, giusto giusto… in tempo per le elezioni amministrative.

Che coincidenza!

Nel frattempo, via Anconetana e compagne continueranno a offrire l’esperienza di guida più avventurosa del centro Italia. Per ora, quindi, più che asfaltare le strade, si asfaltano i dubbi – con una bella colata di retorica e un po’ di bitume mediatico.

Chissà, magari il vero tappeto bituminoso sarà quello steso sotto i piedi dei cittadini, per non farli inciampare… nelle promesse.