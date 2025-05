Attenzione a falsi SMS: l’Azienda USL Toscana Sud Est segnala tentativi di truffa

L’Azienda USL Toscana Sud Est informa che sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni dipendenti e cittadini riguardo la ricezione di SMS sospetti. In questi messaggi, inviati apparentemente da inesistenti “uffici USL”, si invita a contattare un determinato numero di telefono.

Si precisa che il numero indicato non appartiene all’Azienda USL Toscana Sud Est e potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa telefonica, finalizzato alla sottrazione indebita di denaro.

L’Azienda invita pertanto la popolazione a non rispondere a questi SMS e a non chiamare i numeri indicati, in quanto non riconducibili ai servizi ufficiali dell’ASL. Per qualsiasi dubbio, è consigliabile rivolgersi ai consueti canali di contatto ufficiali.