Arezzo investe sull’asfalto: lavori in città e nelle frazioni per sicurezza e qualità stradale

L’Amministrazione comunale di Arezzo ha stanziato quasi 8 milioni di euro per un vasto piano di manutenzione straordinaria e ordinaria della rete stradale urbana e delle frazioni. Un investimento importante che mira a migliorare sicurezza, decoro e percorribilità delle principali arterie cittadine.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno il risanamento del sottofondo e il rifacimento del manto stradale in numerosi tratti, tra cui: via Marco Perennio, via Anconetana, viale Amendola, viale Dante, via Romana, via Fratelli Rosselli e la viabilità principale di San Leo (tra via Bellini e via Monteverdi).

Ulteriori lavori sono previsti nelle zone periferiche e frazionali: Borgo a Giovi, Ceciliano, Battifolle (zona “la Cinguetta”), Molin Bianco, Santa Firmina, Staggiano, Chiani, Rigutino, Ottavo, Frassineto, via degli Oppi, via Romea, Gragnone, via della Magnanina, Puglia, e nelle aree industriali di San Zeno e Gavardello. Interventi anche in via Villarada, nel centro urbano.

Per la manutenzione ordinaria è previsto un investimento di 1,7 milioni di euro, con lavori su circa 5 chilometri di strade, comprese via Uguccione della Faggiuola, via Leonardo Da Vinci e via Generale da Bormida.

“Arezzo continua a investire nella qualità della sua viabilità”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi. “Questi interventi si inseriscono in un piano avviato da due anni e dimostrano una volontà politica chiara: dedicare risorse concrete alla cura delle strade cittadine. È una questione di sicurezza, efficienza e decoro urbano”.