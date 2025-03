BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine, ma Pavia ha la meglio

Non basta una grande rimonta agli amaranto, che cedono solo nel finale

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – Riso Scotti Pavia 73-77

Parziali: 20-22; 36-44; 60-59

BC Servizi: Toia 12, Nica ne, Iannicelli 5, Dal Pos 2, Buzzone 18, Lemmi 7, Prenga 21, Vagnuzzi ne, Kader 4, Fabrizi ne, Bischetti 4.

All. Fioravanti Ass. Liberto

Riso Scotti: Smith 24, Carpani 4, Bogunovic 18, Hidalgo 14, Apuzzo 2, Manna 2, Avanzini 7, Lomele 6, Moro ne, Temporali ne.

All. Cristelli

La BC Servizi Arezzo sfiora l’impresa contro una delle squadre più attrezzate della seconda fase di campionato, arrendendosi solo nei secondi finali a Pavia.

L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre abili a trovare soluzioni offensive efficaci. Il primo quarto si chiude sul 22-20 per Riso Scotti, con gli amaranto che sfruttano la regia di Toia per servire Prenga nel pitturato. Nel secondo periodo, qualche errore di troppo in fase di costruzione costa caro alla BC Servizi: Pavia ne approfitta con un parziale di 8-0, prendendo il controllo del match e andando al riposo sul +8 (36-44).

Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti spingono fino al massimo vantaggio di +11 con un canestro di Hidalgo, vera spina nel fianco della difesa amaranto. Arezzo sembra in difficoltà, ma reagisce con orgoglio. Una tripla di Toia – autore di 12 punti e 9 assist – dà il via alla rimonta, che si concretizza grazie a una difesa più aggressiva e alle giocate di Prenga. La BC Servizi ribalta il punteggio e chiude il terzo quarto avanti 60-59.

L’inerzia sembra favorevole agli amaranto, che toccano il +6 con un appoggio di Kader a otto minuti dalla sirena (71-65). Tuttavia, l’attacco di Arezzo si inceppa nel momento decisivo: la squadra di coach Fioravanti fatica a trovare la via del canestro, sbagliando diverse triple ben costruite. Pavia ne approfitta e con un gioco da tre punti di Bogunovic riprende il comando, consolidando poi il vantaggio con i liberi di Hidalgo. Il canestro finale di Prenga rende meno amaro il divario, ma non cambia l’esito della gara (73-77).

Un’occasione sprecata per la BC Servizi, che ha pagato a caro prezzo lo sforzo della rimonta, realizzando solo 11 punti nell’ultimo quarto e rimanendo a secco per sette minuti.

Ora gli amaranto sono attesi da due trasferte cruciali per chiudere il girone di andata del Play-In Gold di Serie B: martedì 11 marzo a Borgomanero (ore 20) e domenica 16 marzo a Casale Monferrato (ore 18).