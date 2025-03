Arezzo da urlo: 2-0 alla SPAL e terza vittoria consecutiva

L’Arezzo torna da Ferrara con tre punti e la conferma di essere una squadra totalmente trasformata rispetto a poche settimane fa. La squadra di Bucchi dà l’impressione di divertirsi giocando e di essersi lasciata alle spalle quella sorta di depressione che pareva irreversibile.

Bucchi propone il 4-3-3 con Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti in difesa, Mawuli, Guccione e Dezi a centrocampo e un tridente offensivo formato da Pattarello, Capello e Tavernelli.

Pronti, via: gli amaranto partono con un ritmo alto e creano subito occasioni pericolose con Tavernelli e Pattarello, che impegnano Galeotti. Al 17’, Tavernelli va alla bandierina per battere un angolo: palla in area, dove Gilli si lancia di testa e segna il gol del vantaggio. Per una squadra che fino a poco tempo fa batteva una media di otto angoli a partita senza impensierire le difese avversarie, arriva così il secondo gol consecutivo su calcio d’angolo, che è anche il primo di Gilli in amaranto.

La SPAL non ha la forza di reagire, anche perché l’Arezzo continua a imporre il proprio gioco. Al 26’, punizione dal limite: Pattarello si incarica della battuta e il suo tiro si infila all’incrocio dei pali, rendendo inutile il tentativo di Galeotti. Non sono passati neanche 30 minuti e gli amaranto conducono 2-0.

Bucchi trasmette alla squadra una chiara filosofia di gioco: continuare ad attaccare, avere fiducia nei propri mezzi e pressare alto gli avversari. Prima dell’intervallo, l’Arezzo sfiora anche il terzo gol. Trombini, dall’altra parte, vive una serata di ordinaria amministrazione.

Nella ripresa, Baldini effettua subito due cambi per dare più slancio alla SPAL, che entra in campo con maggiore determinazione. L’Arezzo, forte del doppio vantaggio, gestisce il match abbassando leggermente i ritmi. Nonostante un predominio territoriale, i padroni di casa non riescono mai a impensierire Trombini. Così, gli amaranto portano a casa la terza vittoria consecutiva.

Questa squadra ha cambiato decisamente volto: si diverte e fa divertire.

Da segnalare, negli altri match della serata, la vittoria del Pescara per 4-1 sulla Lucchese (penalizzata oggi di 6 punti), il successo del Gubbio per 1-0 sulla Pianese e la sconfitta della Vis Pesaro per 2-1 a Carpi. L’Arezzo si porta così a un solo punto dai marchigiani, stacca la Pianese e consolida il sesto posto, puntando con decisione alla quinta piazza.

Martedì prossimo, alle 18:30, turno infrasettimanale al Comunale contro il Carpi. I tifosi sono chiamati a sostenere la squadra numerosi: con il gioco espresso e i risultati che stanno arrivando, non ci sono scuse.

Forza Arezzo!

Credits foto: S.S. Arezzo