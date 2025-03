Alessandro Guerra, operaio 54enne, deceduto dopo una caduta da un mezzo meccanico. La Procura indaga, sindacati chiedono più controlli

Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze della tragica morte di Alessandro Guerra, avvenuta in un cantiere pubblico in viale Buozzi ad Arezzo. L’operaio 54enne dell’azienda Edilbalze è stato trovato a terra privo di sensi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dal mezzo meccanico che stava utilizzando, riportando una lesione fatale alla testa.

Indagini e sequestro del mezzo La Procura di Arezzo ha disposto il sequestro del mezzo per effettuare verifiche tecniche e accertare eventuali malfunzionamenti. Il fascicolo è aperto contro ignoti e saranno le indagini dei Carabinieri, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Pisll a stabilire eventuali responsabilità.

Il cordoglio della comunità Guerra viveva a Verghereto con la moglie e i due figli. Il sindaco Enrico Salvi lo ha ricordato come “un uomo dedito al lavoro e alla famiglia”, esprimendo vicinanza ai suoi cari e alla comunità colpita dal lutto.

L’appello dei sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono il ripristino della Commissione provinciale sulla sicurezza sul lavoro presso la Prefettura, oltre a un’intensificazione dei controlli per prevenire tragedie simili. I sindacati denunciano la presenza di imprese irregolari che eludono le norme e sollecitano una revisione dei subappalti per contrastare pratiche scorrette. Inoltre, ribadiscono l’importanza della formazione continua per i lavoratori, affinché la sicurezza non sia solo un obbligo burocratico ma un valore fondamentale.

Le organizzazioni sindacali chiedono risposte concrete dalle istituzioni e dalle aziende per garantire condizioni di lavoro più sicure e prevenire ulteriori tragedie.