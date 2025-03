Sicurezza urbana: oltre 140.000 euro dalla Regione per quattro Comuni aretini

La Regione Toscana ha stanziato 142.600 euro a favore di quattro Comuni della provincia di Arezzo per il finanziamento di progetti dedicati alla sicurezza urbana. I contributi sono stati assegnati ad Arezzo (75.000 euro), Terranuova Bracciolini (35.000 euro), Castiglion Fibocchi (9.503 euro) e Cortona (23.100 euro).

«Con questo intervento – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sicurezza Stefano Ciuoffo – vogliamo promuovere l’inclusione sociale e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini per migliorare la sicurezza delle nostre città. I fondi saranno destinati al recupero di spazi urbani marginali, all’organizzazione di attività culturali e ricreative, all’apertura di sportelli sociali e ad altre iniziative volte a ridurre il disagio sociale, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato».

Il bando, cofinanziato dal Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, rientra nel progetto Giovanisì, l’iniziativa della Regione Toscana per favorire l’autonomia dei giovani.

Secondo Riccardo Megale, assessore del Comune di Grosseto e delegato di Anci Toscana per la sicurezza e le Polizie Municipali, «oggi più che mai è necessario individuare nuove strategie per rispondere ai bisogni dei cittadini, consolidando politiche di sicurezza integrata basate sulla partecipazione e la condivisione. L’ampio numero di richieste ricevute dai Comuni dimostra il forte interesse per questo tipo di interventi. Ci auguriamo quindi che in futuro possano essere stanziate ancora più risorse regionali per affrontare questa esigenza sentita sia dagli amministratori che dai cittadini».

I finanziamenti assegnati variano da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 75.000 euro per singolo Comune.

Maggiori dettagli, compresa la graduatoria dei progetti finanziati e degli allegati relativi allo stanziamento, sono disponibili al seguente link:

🔗 Regione Toscana – Contributi per progetti di sicurezza urbana