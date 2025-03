Il Tennis Giotto trionfa nei Campionati Toscani di wheelchair tennis

Successo regionale per la squadra aretina, mentre Zeno Roveri brilla in Austria nel Tennis Europe Under16.

Il Tennis Giotto conquista il primo titolo regionale del 2025 vincendo la prima edizione dei Campionati Toscani a Squadre di wheelchair tennis. L’evento, ospitato proprio sui campi del circolo aretino e patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico, si è concluso con la vittoria della squadra di casa, protagonista di una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Il cammino vincente del Tennis Giotto è stato segnato dalle ottime prestazioni di Lorenzo Degl’Innocenti e Andrea Morandi, che hanno superato 2-0 prima l’Uguccione Team di Firenze e poi il Montesport 1 di Montespertoli, conquistando così il titolo regionale. Questo successo prosegue il percorso di crescita del movimento, che nel 2024 aveva già raggiunto la semifinale ai campionati italiani. A completare la squadra cittadina, guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, è stato il capitano Roberto Mazzi, veterano del tennis in carrozzina del circolo di via Divisione Garibaldi.

Le premiazioni finali, alla presenza di Massimo Porciani (presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Toscana) e Simone Bragoni (fiduciario regionale per il wheelchair tennis), hanno celebrato tutti gli atleti e le atlete in gara, con riconoscimenti di squadra e individuali offerti dallo sponsor Bc Servizi.

«Il Tennis Giotto – ha commentato il presidente Luca Benvenuti – è orgoglioso di aver ospitato il primo campionato di wheelchair tennis della Toscana, un evento che segna una tappa fondamentale per lo sviluppo di questa disciplina a livello regionale. Gli atleti hanno dimostrato talento, impegno e fair play, regalando una giornata di grande sport. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e diventare un punto di riferimento nazionale anche in questo ambito».

Nel frattempo, il Tennis Giotto festeggia anche un successo internazionale con Zeno Roveri, che ha conquistato il titolo di doppio al torneo Tennis Europe Under16 in Austria. Il giovane tennista aretino, classe 2010, ha brillato sui campi di Bad Waltersdorf, trionfando insieme a Giorgio Ghia del Tc Milano Bonacossa. La coppia ha avuto un percorso impeccabile, vincendo tutti gli incontri senza perdere un set e superando in finale per 6-1, 7-5 gli austriaci Sebastian Pock e Leo Stieber. Roveri, già campione italiano di doppio nel 2024, ha centrato così il secondo titolo internazionale della sua carriera e si è distinto anche nel tabellone di singolare, dove ha raggiunto la semifinale prima di arrendersi allo sloveno Aljaž Štor.