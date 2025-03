A Sergio Squarcialupi il Premio Civitas Aretii 2025: un riconoscimento all’eccellenza imprenditoriale

Si è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo, la cerimonia di conferimento del Premio Civitas Aretii 2025, prestigiosa onorificenza istituita nel 2004 in memoria di monsignor Angelo Tafi. Il riconoscimento, assegnato dal Comune di Arezzo a personalità che contribuiscono a diffondere il prestigio della città oltre i confini territoriali, è stato attribuito quest’anno a Sergio Squarcialupi, figura chiave nello sviluppo del settore orafo aretino.

La motivazione del premio sottolinea il suo ruolo di spicco nell’imprenditoria locale e il contributo determinante alla crescita del comparto orafo. Fondatore, nel 1974, della Chimet Spa – azienda leader nel recupero di metalli preziosi e punto di riferimento internazionale – Squarcialupi ha guidato l’impresa con visione e lungimiranza, promuovendo innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Il suo legame con il territorio si riflette nella scelta di mantenere la sede principale della Chimet a Badia al Pino e di aprire un secondo stabilimento a Viciomaggio. Inoltre, nel 2012, ha acquisito il 100% di UnoAerre, riportando l’azienda ai vertici del settore e contribuendo al rilancio della storica realtà orafa.

“Conoscenza, esperienza e lungimiranza hanno permesso a Sergio Squarcialupi di trasformare un’impresa locale in un colosso industriale – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti –. La sua leadership ha rafforzato il ruolo di Arezzo come eccellenza orafa, creando valore per il territorio e proiettandolo verso una crescita sostenibile. Questo premio celebra un uomo di ingegno e concretezza, che ha saputo coniugare successo imprenditoriale e responsabilità sociale, mantenendo sempre al centro il valore della famiglia e delle radici aretine.”