Giovanili amaranto: vittorie per under 17, 16 e 15, cade l’Under 14

Under 17 | Arezzo – Cerignola 4-2

L’Arezzo affronta un Cerignola combattivo e ben organizzato, ma la superiorità tecnica degli amaranto emerge fin dai primi minuti. Al 10’, Valenti conquista un rigore grazie a un ottimo movimento spalle alla porta: dal dischetto Minocci trasforma con freddezza. Il raddoppio arriva al 20’ con Di Gaetani, bravo a infilarsi nella difesa avversaria e superare il portiere. Il match sembra indirizzarsi quando, al 32’, il Cerignola resta in dieci per doppia ammonizione, ma gli ospiti non si arrendono e accorciano le distanze con un gran tiro da fuori al 46’.

Nella ripresa, l’Arezzo fatica a ritrovare ritmo, ma ancora Minocci si rende decisivo: con una giocata di classe si procura un altro rigore, che Valenti trasforma per il 3-1. Il Cerignola non molla e segna il 3-2 su corner, tenendo la partita aperta fino al 95’, quando Minocci chiude i conti con una conclusione precisa dal limite dell’area.

Sugli scudi Minocci, autore di una doppietta e protagonista assoluto del match, e Masini, sempre solido in difesa. Un successo importante per prepararsi con fiducia alla trasferta di Pineto.

Under 16 | Arezzo – Gubbio 2-1

Match combattuto e ricco di emozioni tra Arezzo e Gubbio. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, i cambi amaranto fanno la differenza: al 20’ Ursica sblocca il risultato con un gran tiro dalla distanza. Il Gubbio risponde subito su calcio di punizione, ma nel finale l’Arezzo colpisce in contropiede. Giannini serve Tavarnesi, che con freddezza batte il portiere avversario per il definitivo 2-1.

Under 15 | Arezzo – Cerignola 1-0

L’Arezzo domina il primo tempo, ma senza trovare il gol. Nella ripresa, il Cerignola cresce e va vicino alla rete, colpendo anche un palo. Gli amaranto reagiscono e trovano il gol decisivo al 35’ con Casamenti, che dalla distanza firma l’1-0. Ottima prestazione di Leoni e dello stesso Casamenti, decisivo con il suo tiro vincente.

Under 14 PRO | Spezia – Arezzo 2-0

L’Arezzo parte bene e sfiora il gol con Gherardi, ma lo Spezia colpisce al 7’ sfruttando un errore a centrocampo. Nella ripresa, gli amaranto spingono e creano diverse occasioni, colpendo anche una traversa con Balsimini. Nel finale, il raddoppio dello Spezia chiude i giochi, con l’Arezzo che colpisce un altro palo prima del triplice fischio.

Foto: S.S. Arezzo