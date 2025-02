Verso il Festival dello Spirito 2025: le scuole protagoniste con un concorso artistico per la chiesa di San Giuseppe Artigiano

Il cammino verso la seconda edizione del Festival dello Spirito 2025, in programma dal 27 settembre al 25 ottobre, è già iniziato con il coinvolgimento delle scuole. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono stati chiamati a partecipare a un concorso artistico per l’abbellimento della chiesa di San Giuseppe Artigiano, promosso dal Serra Club Arezzo in collaborazione con la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, l’associazione culturale Almasen e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il concorso, riservato ai giovani artisti, ha l’obiettivo di trasformare il frontone vuoto e monocromatico della facciata esterna della chiesa in un’opera d’arte ispirata alla figura di San Giuseppe Artigiano. Gli studenti, che possono partecipare individualmente o in gruppo, sono invitati a presentare proposte artistiche in stile “street art”, mantenendo però un legame con la tradizione iconografica e simbolica per garantire riconoscibilità e sacralità al soggetto rappresentato. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 28 febbraio.

Una commissione valuterà i progetti presentati, tenendo conto della coerenza con il tema, della sostenibilità economica e della fattibilità tecnica, con particolare attenzione alla resistenza agli agenti atmosferici e alla facilità di manutenzione. Il bozzetto vincitore sarà realizzato da uno street artist di fama nazionale, che collaborerà con lo studente o il gruppo di studenti autori dell’idea premiata. L’opera contribuirà a dare nuova identità e valore alla chiesa, rafforzando il legame tra la comunità e il santo patrono.

«Il Festival dello Spirito vuole lasciare un segno concreto sul territorio, coinvolgendo le giovani generazioni in un percorso di partecipazione attiva», ha commentato Alessandro Melis, presidente del Serra Club Arezzo. «Questo concorso non solo arricchirà la chiesa di San Giuseppe Artigiano, ma offrirà ai ragazzi l’opportunità di esprimere la loro creatività, contribuendo a creare un’opera che avrà un impatto duraturo sulla comunità».

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori scrivendo a serraarezzo@serraitalia.eu o festivaldellospirito.arezzo@gmail.com. Un’iniziativa che unisce arte, fede e impegno giovanile, anticipando con entusiasmo l’appuntamento del Festival dello Spirito 2025.