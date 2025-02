L’erba per i conigli e le note musicali: la storia del Monaco Guido e Eufelia

Era un pomeriggio di giugno del 1018, quando lui, il monaco Guido, passeggiando per i viali del Pionta, vide una giovane donzella intenta a far l’erba per i conigli in un prasetto.

Guido era un monaco di discreta statura e di bell’aspetto, con un fisico asciutto ma ben fatto, e non portava la barba, essendo un monaco e non un frate. Sentiva il suo represso istinto maschile che stava per esplodere, e alla vista di un pallido mappamondo sorretto da due bianche colonne…

La donzella, di nome Eufelia (il cui padre voleva poi cambiarle il nome in Euterpe), aveva tirato su il lungo gonnellone e con un cordone legato fin sopra la vita, affinché non si sporcasse essendo china con una falce a tagliar l’erba. La ragazza aveva poco più di 16 anni, un corpo né formoso ma neppure magro, e portava un lato posteriore degno di una regina brasiliana del Carnevale di Rio, cosa che Guido non poteva conoscere o aver visto.

A quei tempi la mutanda non esisteva, né per gli uomini né per le donne, per essere sempre pronti ai bisogni sessuali e fisiologici.

Ricordo che i monaci devono rendere gloria al Signore sette volte ogni giorno, e il numero sette perseguitava costantemente la mente del giovane e aitante Guido, che era alla sua quinta preghiera quotidiana…

Avvicinandosi lemme lemme alla giovane donna, pose la mano tra gli emisferi in basso, tanto che Eufelia iniziò a gemere. E a ogni sollecitazione dei polpastrelli delle dita del nostro monaco, dava ed emetteva un diverso suono (do, re, mi, fa, sol). Ma quando trovò il suo pertugio, emise un giusto (là, sì!!!!!).

Sette preghiere e sette note: tanto avevano dato le dita del monaco, che egli le scrisse sui polpastrelli.